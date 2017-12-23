В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

В январе 2018 года свое 15-летие отметит жилищный кооператив "Западный". Юбиляр может угодить на призовое место в ТОП самых скандальных ЖСК Екатеринбурга. Но благодаря не своей деятельности, а клона - ЖСК "Западный-1", созданного членом Координационного совета при ГУ МВД России по Свердловской области по взаимодействию с объединениями предпринимателей Владимиром Михеевым.

В "окрестностях" этого ЖСК "Уралинформбюро" обнаружило немало известных в Екатеринбурге персонажей - отставного прокурора Сергея Лебедкина, правозащитника Дмитрия Рожина и священника Сергея Циммера. Союз меча и креста дал дивные результаты.

Михеев и Ко

За первые пять лет жизни ЖК "Западный" ничем себя не проявил. А в начале 2008 года он заключил с мэрией Екатеринбурга договор аренды земельного участка почти в 11 гектаров на западе мегаполиса (Институтская – Барклая – Тимофеева – Раевского – Серафимы Дерябиной). Планировалось, что по соседству с известным микрорайоном "Академический" вырастет комплекс из коттеджей и таунхаусов. В дальнейшем кооператив даже сумел увеличить размер арендуемого участка.

2011 годом датируется договор инвестирования строительства между ЖК "Западный" (застройщик) и ООО "СтройПром-К" (инвестор). С этого момента начался захватывающий триллер, достаточно подробно описанный в СМИ и соцсетях. Главным действующим лицом выступает бизнесмен Владимир Михеев.

Несмотря на свои челябинские корни, он сумел основательно развернуться в Екатеринбурге, где начинал работу прорабом в Корпорации "Маяк". Сегодня кроме членства в "полицейском" совете Михеев является вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Одно время он даже возглавлял региональное отделение "Гражданской платформы".

Строитель, гражданин, общественник... Стоит же вчитаться в форумы на городских сайтах, посвященных деятельности ЖСК "Западный-1", и создается впечатление, что самый приличный из негативных эпитетов в адрес Михеева – кидала.

Фото: журнал "Регионы России"

Если опираться на классиков, то бытие формирует сознание Владимира Михеева, учредившего в 2011 году созвучный с изначальным жилищно-строительный кооператив "Западный-1". Ведь кто его окружает кроме членов семьи – соучредителей ЖСК?

Анатолий Цалюк прославился обманом дольщиков при строительстве жилого комплекса в Екатеринбурге на Машинной-Шмидта. Тогда он работал под флагом ЗАО "Новый центр" и ПЖСК "Центральный парк". Теперь входит в состав учредителей ЖСК "Западный -1".

Бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры Сергей Лебедкин ныне ликвидатор ряда компаний, аффилированных с Михеевым. Например, ООО "Стройкомп". Это Общество контролирует Сергей Циммер – протоиерей Каменской епархии. Его приходы находятся в Тавде, где родился и служил прокурором Лебедкин. Там же Циммер исповедует осужденных в колониях. Священник числится учредителем "Торгового дома Хадсон" и ООО "Производственная компания "Лес" с директором Дмитрием Рожиным – отставным следователем прокуратуры.

Эти фамилии и компании не раз встретятся в судебных процессах, где затронуты интересы Михеева. Лебедкин, например, завсегдатай заседаний в Верх-Исетском райсуде по уголовному делу в отношении руководителей ООО "ВВК" Евгения Белоусова и Константина Мартенса.

Кульбит Михеева

"Прораб" Михеев в 2011-2012 годах строил не дома, а юридическую конструкцию, которая может дать высокие дивиденды. Выскажем гипотезу – сверхприбыль возникнет, если благодаря мошенничеству лишить кого-то прав на собственность.

13 декабря 2011 года был учрежден ЖСК "Западный-1" и в тот же день его председатель и соучредитель Владимир Михеев заключил договор с ООО "СтройПром-К" (директор – все тот же Михеев). Кооператив, согласно этому документу, становился инвестором строительства жилищного комплекса, а Общество – заказчиком.

По традиционной логике ЖСК должен был собирать деньги с желающих купить себе жилье в "Западном", но в реальности схема получилась иной. Кооператив Михеева использовал неоплаченные паи для расчета с подрядчиками. Но не напрямую – в мае 2012 года было учреждено ООО "СКМД" (с директором-учредителем Михеевым). Тогда же между ЖСК "Западный-1" и "СКМД" был подписан договор, в котором кооператив именуется застройщиком, а Общество – инвестором.

Круговорот превращения ЖСК напоминает бессмертную "Женитьбу Фигаро": Фигаро здесь - Фигаро там…Михеев – застройщик, Михеев- инвестор, Михеев –заказчик…

Фото: zapad1.ru

Несколько лет назад реальные подрядчики строительства жилого комплекса "Западный" получали за свою работу неоплаченные паи, которые после одобрительной визы Михеева (председателя ЖСК) продавались физическим лицам. Полученными средствами финансировались работы, чьих заказчиком выступало ООО "СКМД" в лице Михеева.

Акробатический кульбит персонажа нашего расследования заключался в зачете требований. Директор "СКМД" Владимир Михеев мог манипулировать подрядчиками, не подписывая акты выполненных ими работ. Но даже утвержденный акт не ставил точку. Пай кооператива признавался оплаченным лишь после подписания трехстороннего акта зачета между ЖСК "Западный-1", ООО "СКМД" и подрядчиком. Нет такого акта – купивший у подрядчика неоплаченный пай гражданин бесправен и беден, как церковная крыса.

Подрядчики (в частности, "Вайпос", "БАМ-Строй", "ВВК") занимались возведением жилых объектов в "Западном" в 2013-2015 годах. За это время "СКМД" сменил свою юридическую прописку, "переехав" из Екатеринбурга в Москву. То есть физически Михеев остался в уральской столице, а его компания с печатями "жила" в столице России. Подписывать акты выполненных работ в 2015 году подрядчикам стало практически невозможно.

Фото: zapad1.ru

А летом 2016 года неожиданно для многих московский арбитраж принял заявление екатеринбургской компании "Север-Энерго" о банкротстве "СКМД" в связи с невозможностью ответчика выплатить по судебному решению 385 тысяч рублей. Очень оперативно этот подозрительный долг (что Михеев такой бедный?) выкупила "Производственная компания "Лес", которая, несмотря на близость к Михееву, продолжила требовать банкротство "СКМД".

Сегодня основными кредиторами компании на основании представленных договоров подряда являются ООО "СтройПром К" и "Производственная компания "Лес". При этом они клятвенно уверяют, что принимали участие в строительстве "Западного".

25 января 2017 года пайщик ЖСК "Западный-1" Денис Травкин обратился в свердловский арбитраж с заявлением о признании кооператива банкротом в связи с тем, что ему не передали квартиру, за которую он выплатил пай в 2,3 миллиона рублей. Моментально, в три дня этот долг перекупила "Производственная компания "Лес", чей директор Дмитрий Рожин продолжил неумолимо настаивать на банкротстве ЖСК.

В октябре в отношении кооператива было открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Основной кредитор – знакомое нам "СКМД" с суммой в 410 миллионов рублей. Эта компания Михеева утверждает, что передала подконтрольному семье Михеева ЖСК жилые и нежилые помещения в "Западном" на сумму 2,66 миллиарда рублей. А получила за них 2,25 миллиарда.

Фото: Dmitrii R-zhin / facebook.com

Осталось только добавить, что еще в 2016 году Михеевым была произведена реорганизация ЖСК – из "Западного-1" были выделены 14 кооперативов "Очертина 1, 2, 3 -14". Вроде бы в соответствии с требованием Жилищного кодекса. Но с грубейшим нарушением – в норме закона говорится о ЖСК – застройщике, владеющем земельным участком. Вернувшись в начало истории (или в начало этой статьи), можно убедиться в том, что застройщиком и арендатором земли является ЖК (ныне ЖСК) "Западный", к которому, по нашим сведениям, Михеев не имеет отношения.

Компания-невидимка отправляется в суд

Мы столь подробно рассказали схему Михеева, чтобы начать искать ответ на вопросы – кто строил "Западный" и кто имеет право там жить? Искать мы будем в судебных процессах, паутиной опутавших кооператив.

По нашей гипотезе, Михеев затеял все это "фигаро", чтобы сполна не расплачиваться с реальными подрядчиками строительства "Западного". Среди них компания "ВВК", которой, по словам Евгения Белоусова, "СКМД" задолжала более 200 миллионов рублей.

Вопрос о том, должен ли Михеев Белоусову привел последнего на судебную скамью. Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело по обвинению руководителей "ВВК" в мошенничестве. По версии следствия, они продали паи в ЖСК "Западный-1" 12 физическим лицам, которые те не могут теперь легализовать, поскольку Михеев не признает, что Белоусов проводил строительные работы. Это та самая ловушка, о которой мы рассказали ранее – без тройного зачета (читай – без двух подписей Михеева) паи считаются неоплаченными, граждане их купившие прав на жилье в "Западном" не получают.

Недавно в судебном процессе был допрошен совладелец компании "Бетон-Инвест", которая в 2015 году поставляла компании Белоусова бетон на стройплощадку "Западного". Он к тому же пайщик кооператива еще с 2013 года.

Свидетель под присягой показал, что у него был договор, предусматривающий предоставление мест в паркинге в оплату бетона. 300 "кубов" раствора он привез, Белоусов его отправил в работу, а парковочные места Михеев до сих пор отдавать отказывается – мол, Белоусов ничего не строил.

"Уралинформбюро" располагает интересным документом из регионального Департамента стройнадзора. В нем утверждается, что ООО "ВВК" на основании договора от 5 сентября 2013 года являлось генподрядчиком при строительстве блоков 2, 3, 4 жилого комплекса "Западный". Более того, надзорным ведомством в 2014 году были выявлены нарушения, допущенные этой строительной компанией на данном объекте. И лично директор "СКМД" Владимир Михеев направлял в Департамент журнал производства работ, выполненных "ВВК".

Как в таком случае можно утверждать, что компания Белоусова не строила в "Западном"? Кстати, Михеев в 2014 году жаловался в прокуратуру и СМИ о том, что стройнадзор и министерство строительства Свердловской области слишком требовательны к нему. Что подтверждает факты проверок, о которых сообщает Департамент.

"Уралинформбюро" продолжит расследовать историю ЖСК "Западный-1".

Андрей БЕЛЫЙ