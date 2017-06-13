Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

Владислав Елфимов, кандидат в спецотряд Тюменского УФСИН, более трех месяцев ходил на работу, тренировался, сдавал тесты по физподготовке, находясь в состоянии комы.

Такой вывод можно сделать из заключения Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Оказывается 21-летний молодой человек, доставленный 5 мая 2017 года в бесчувственном состоянии в ОКБ № 2, получил повреждения, "причинившие тяжкий вред здоровью и опасные для жизни", еще… 15 января.

"Уралинформбюро" ранее сообщало о трагическом происшествии с молодым тюменцем, мастером спорта по воркауту, пришедшим поступать на службу в спецотряд "Град" Тюменского УФСИН. Его увезли на "скорой" после тестов по физической подготовке.

Родственники Владислава, со ссылкой на очевидцев, утверждают: тяжелую черепно-мозговую травму, повергшую его в состояние комы, он получил в результате жестокого избиения, закамуфлированного под испытательный спарринг. Руководство исправительного учреждения упорно отстаивает иную версию: упал, мол, поскользнувшись в душе.

Как это могло случиться, если в больницу он был доставлен в сухой одежде и с многочисленными гематомами на лице и теле, разбирается следствие. "Уралинформбюро" взяло историю Владислава Елфимова под свой контроль. Агентством направлены официальные запросы в адрес руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаила Богинского и прокурора Тюменской области Владимира Владимирова.

Тем временем двоюродная сестра пострадавшего Елена Дрозд побывала на приеме у следователя, который ознакомил ее с заключением опытного судмедэксперта, кандидата медицинских наук Сергея Барышникова.

По ее мнению, дата получения травмы, указанная в заключении, может свидетельствовать о том, что персональные данные ее брата были внесены в какую-то стандартную "болванку", где только имена меняются, а текст остается. Или, как минимум, о вопиющей небрежности, недопустимой при составлении такого рода документов.

"Там вообще очень много всякой ерунды, — делится впечатлениями Дрозд. — Например, написали, что Влад был доставлен в больницу в коме 1—2 стадии, тогда как нам и нейрохирург, и лечащий врач говорили, что была 3-я стадия. И еще написано, будто в какой-то медкарте нашли, что сосуды у парня слабые, и это якобы могло привести к таким последствиям, а не удары по голове Но ведь это чушь! У него и голова никогда не болела, и ко всем соревнованиям его без проблем допускали!"

В фотокопиях заключения, предоставленных "Уралинформбюро" двоюродной сестрой Владислава Елфимова, есть и другие интересные фрагменты. Скажем, вот формулировка из постановления участкового, касающаяся обстоятельств происшествия: "осуществлял сдачу нормативов по физической подготовке (бег, отжимания, подтягивания). Потом потерял сознание". Потом — это после чего? Или мастер по виду спорта, включающему все эти дисциплины, может просто не выдержать такого теста? Сомнительно.

Далее следует ссылка на сотрудников скорой помощи, по словам которых причина травмы — падение в душе с высоты собственного роста. Слова эти явно не их, ведь "скорую" вызвали не перед происшествием, а намного позже. Кто-то "скормил" медикам историю, которая не влечет за собой проблем для организаторов тестов.

И, наконец, выводы эксперта Сергея Барышникова. Ушиб мозга и кровоизлияния под мозговые оболочки "возникли от действия тупых предметов, возможно при падении и ударе головой о твердую поверхность".

Состояние здоровья Владислава Елфимова постепенно меняется к лучшему. По словам Елены Дрозд, Владислав перенес пневмонию, но теперь болезнь отступила и появилась возможность отключить аппарат искусственной вентиляции легких. С 9 июня он дышит самостоятельно и вышел из комы: открывает и закрывает глаза, реагирует на внешние раздражители.

До конца текущей недели Владислав останется в реанимации, а затем, в зависимости от динамики медицинских показаний, будет принято решение о переводе его в палату постинтенсивной терапии. Там смогут дежурить родственники, которые пока все сведения о самочувствии получают от врачей.

Юрий ГЛАЗКОВ

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