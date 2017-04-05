Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Екатеринбург на пороге очередного скандала с участием местных чиновников. Точнее, он уже переступил через него. Как мы сообщали ранее, после статьи "Уралинформбюро" "Первоклассный взрыв Екатеринбурга" прокуроры начали проверку местожительства детей, зачисленных минувшим февралем в первые классы школ уральской столицы. Подчеркнем, что статья родилась по итогам "круглого стола", организованного Общественной палатой Свердловской области.

Это мероприятие едва не закончилось баррикадами. Небольшая группа родителей детей, не зачисленных в школу по месту постоянного проживания, готова была хоть тогда выйти на пикет около городского Департамента образования. Его начальник Екатерина Сибирцева не смогла убедить их в том, что 6-7-летние счастливчики, поступившие в ряд престижных гимназий Екатеринбурга, будучи временно прописанными рядом с ними, имеют больше прав на образование.

Бред этой ситуации понимали большинство присутствовавших на "круглом столе". Мы ее объясняли на примере гимназии №99 на Уралмаше.

По данным горобраза, в 2017 году там для первоклассников приготовлено 75 мест. При этом на закрепленной за гимназией-"англичанкой" территории постоянно проживает 60 претендентов. В итоге записи 50 мест заняли дети с временной пропиской. А оставшихся без парты 35 "местных" мальчиков и девочек Сибирцева пообещала пристроить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе №136.

Прокурорская проверка выявила, что наибольшую симпатию родителей вызывают 29 екатеринбургских школ. Из них девять более чем наполовину заняты "временщиками". Например, в школе №67 свыше 70% таких первоклашек, а в школе №120 - более 64%.

Коррупционно емкую схему зачисления в первый класс подпитывает действующее федеральное законодательство. Оно уравнивает временную и постоянную прописку. А далее в ход идут технические ухищрения со следами человеческих рук.

"Уралинформбюро" не случайно предложило прокуратуре проверить не только "резиновые квартиры", в которые, как уже подтверждено, будущих первоклассников временно прописывали не по родству. Но и посетить с ревизией технические службы макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком", которые дали зимний сбой.

Заместитель председателя Общественной палаты Ирина Донник на "круглом столе" задала важный вопрос – почему система электронной записи в школу "обвалилась" через пять минут после начала 1 февраля? Как утверждают источники "Уралинформбюро", она заработала спустя полтора часа, но за время простоя чудесным образом в элитные школы и гимназии записались десятки "временщиков". Судя по гуляющим в Сети разговорам, гарантированную запись родителям предлагали за 50 тысяч рублей.

Исходя из даты нашего обращения к заместителю Генпрокурора РФ Юрию Пономареву, мы вот-вот должны получить результаты прокурорской проверки и узнать меры реагирования на выявленные нарушения федерального законодательства. "Уралинформбюро" по-прежнему остается на позиции отмены результатов зачисления первоклассников в Екатеринбурге. Это, разумеется, скандал, но сколько можно терпеть беззаконие?

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков "дал соломинку" родителям первоклассников-"старожилов". Их требование отчислить из близлежащих школ детей с временной пропиской натыкается на защиту прав этих несовершеннолетних. Ситуация напоминает детскую игру, когда стульев меньше, чем желающих на них сесть. Кто первым присел, пусть и толкаясь, тот и победил. О нарушении прав детей, оставшихся без парты по месту постоянной прописки, почему-то никто не хочет говорить!

Умный и без сомнения деликатный детский омбудсмен разглядел в патовой ситуации то, что не заметили остальные – прокуроры, общественники, журналисты и родители. Возникновения у "временщиков" необоснованного дополнительного права выбора учебного заведения. "Полагаю, что признание незаконным зачисление ребенка в 1-й класс с документами по месту пребывания, т.е с временной регистрацией, восстановит права и законные интересы несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории, на получение общего образования в школе, которая находится в пешей доступности от его места жительства", - резюмирует Мороков в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Заявление растиражировали екатеринбургские СМИ. На него уже грозно отреагировала прокуратура Свердловской области, заявившая, что "детский омбудсмен, который должен защищать права детей, по сути призывает к нарушению их прав, его заявление противоречит действующему федеральному законодательству".

В интервью "Уралинформбюро" Игорь Рудольфович подчеркнул, что это заявление опубликовано в качестве сигнала для общественности – его служба работает над проблемой, но оно само по себе не может быть основанием для отмены зачисления.

И в этом мы с ним согласимся. Для торжества справедливости нужны веские основания. Одной фиктивной прописки мало – за нее могут понести наказание лишь хозяева "резиновых квартир". Следы первоклассников-"временщиков" там уже испарились.

На наш взгляд, важным должен быть итог проверки "Ростелекома", на которой настаивало "Уралинформбюро". По имеющимся у нас сведениям, один из топ-менеджеров филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" не смог записать своего ребенка в нужную гимназию Екатеринбурга по электронной очереди, а должен был. Даже ему помешал рукотворный обвал электронной системы. По удивительному стечению обстоятельств за работу с корпоративным и государственным сегментами в данном филиале отвечает Денис Сибирцев, близко знакомый с начальником горобраза Екатериной Сибирцевой.

Если общественность все же добьется фантастической развязки этого скандала – отмены зачисления первоклассников, Сибирцевой надо будет уйти в отставку. Как "шестеренке" муниципальной системы, давшей сбой.

Сегодня власти, как огня, боятся протестных митингов. Дальнобойщиков отправляют пикетировать против "Платона" на окружную автодорогу, нижнетагильцам рекомендовано высказывать свое несогласие с закрытием выставки вооружений "мирными средствами". Родителям первоклассников-неудачников тоже советуют смириться с судьбой, обещая, что к следующему году чиновники и депутаты может и сумеют принять закон о первичности постоянной прописки при зачислении в школу.

Взрослые, наверное, смирились. Но именно после таких уроков несправедливости молодые россияне выходят на улицы городов вслед за Навальным и Волковым. Отметим, что последний - из Екатеринбурга, где он несколько лет назад создал прообраз Болотной площади. Тогда несколько сот екатеринбуржцев, подогретые соцсетями и СМИ, вышли с протестом против восстановления храма Екатерины в центре города. Волков прославился, а храм не построили.

Вчера семилетку не записали в школу по месту прописки, где учится его старший брат, и чиновница Сибирцева объяснила родителям, что не нарушен закон? Не удивляйтесь, если завтра увидите этого старшеклассника на несанкционированном митинге у Ельцин-центра. Поиск справедливости не завершился в 1991 году.

Вадим ДЫНИН