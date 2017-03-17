"Уралинформбюро" открыло прокуратуре "третий глаз" на первоклашекСегодня в 12:53
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Фиктивную прописку тут же разглядели.
Екатеринбургские прокуроры организовали рейд по квартирам, в которых фиктивно прописали будущих первоклассников. Надзиратели зашевелились после материала "Уралинформбюро" "Первоклассный взрыв Екатеринбурга", где агентство вместе с областной Общественной палатой разбиралось в "нечистой" подноготной зачисления детей в школы.
16 марта ревизоры обошли квартиры в Октябрьском и Орджоникидзевском районах, в которых массово прописали будущих первоклашек. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в ходе проверки подозрения вызвали четверо владельцев одно- и двухкомнатных квартирах, где зарегистрированы по 8-10 человек.
Собственников жилья уже вызвали на опрос в прокуратуру. В последующем материалы будут направлены в следственные органы. Екатеринбуржцев могут привлечь к ответственности по ст. 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации"). Им грозит до 3 лет колонии.
Как отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры, поиски горожан, продающих фиктивную прописку для первоклашек, в уральской столице продолжатся. Правда, конкретных дат рейдов надзиратели не раскрывают.
Скандал с фиктивной пропиской детей каждый год разгорается с новой силой. Состоятельные родители первоклашек покупают регистрацию, чтобы попасть в элитные школы, а проживающим поблизости детям приходится искать себе место поодаль.
Наибольшей популярностью пользуются 29 екатеринбургских школ. Из них 9 более чем наполовину уже заняты "временщиками". В частности, в школе №67 насчитывается более 70% таких первоклашек, в школе №120 - более 64%.
Горобраз уже направил свердловским депутатам инициативу о введении первоочередного права на зачисление в первые классы детей с постоянной пропиской. Депутаты должны подготовить законопроект для внесения в Госдуму.
Проблема купленных прописок стоит не первый год, но до сих пор, кроме родителей, никто особо не беспокоился. Когда накал страстей достиг предела и вылился в детальные разбирательства ОП и журналистов (смотрите в материале "Уралинформбюро" - "Первоклассный взрыв Екатеринбурга"), за дело взялась Генпрокуратура РФ.
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