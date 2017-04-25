Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Лето обещает быть жарким, а значит, вода в кранах у тагильчан снова будет грязная и вонючая. Улучшений стоит ждать лет через 6-7, если правильно ляжет дорожная карта по спасению Черноисточинского пруда - питьевого источника Нижнего Тагила. Ну, пока полиция штрафует жителей прибрежного поселка Черноисточинска за разведение гусей и инспектирует деревенские туалеты, содержимое главной выгребной ямы - шламонакопителя ООО "Водоканал-НТ" продолжает литься через край в питьевой водоем.

Бумаги по кругу, по кругу, по кругу

О бедах Нижнего Тагила, второго по численности населения города Свердловской области, в августе 2016 года узнала вся Россия. Сине-зеленые водоросли заморили рыбу в Черноисточинском пруду и парализовали водоочистку. Мутная жижа с ужасным запахом заставила горожан несколько недель сидеть на бутилированной воде. Подвоз в цистернах власти не организовали, а перерасчет за некачественную услугу был копеечным. С осени тагильчане периодически находят в водопроводной воде личинок насекомых.

Фото: общественная организация "Экоправо"

Территориально Черноисточинское водохранилище с поселком относится к Горноуральскому городскому округу (ГГО). В 20 километрах - Нижний Тагил, для которого качает воду "Водоканал-НТ". Сам пруд как федеральная собственность подконтролен министерству экологии Свердловской области, окрестные леса курирует Рослесхоз.

Катастрофа, обернувшаяся уголовным делом о загрязнении вод (пока бесфигурантным), зрела как минимум десятилетие. За это время "семь нянек" окончательно запустили водоем, жалобы экологов и местных жителей игнорировались. Коммунальщики сбрасывают в пруд шламы, сельчане и турбазы – канализационные отходы. Лесники не чистят берега от валежника, строители-частники расковыряли защитную дамбу бульдозерами. Контролеры всех мастей переводят стрелки друг на друга. К этому добавляется проблема износа трубопровода и очистных сооружений.

Напрасно были отправлены в Кремль 12 тысяч подписей тагильчан за включение города в федеральную программу "Чистая вода" - ее, как выяснилось, закрыли.

В конце 2016-го по экстренному поручению губернатора Евгения Куйвашева собралась межведомственная комиссия. Был разработан комплексный план восстановления питьевых резервуаров Нижнего Тагила.

Тут бы наконец перейти от бумагомарательства к делу – ан нет, до апреля-2017 чиновники ваяли еще один план, муниципальный (тоже "Чистая вода" - видимо, в память о почившей программе). Не успела мэрия его утвердить, как разнеслась весть о подготовке третьего плана - концессионного соглашения.

Дабы не путать читателей, перечислим то, что уже сделано либо намечено сделать в нынешнем году.

Как сообщили "Уралинформбюро" в горадминистрации, разработана сметная документация на текущий ремонт дамбы водохранилища в Черноисточинске (сами работы обойдутся в 3,3 миллиона рублей). Капитально отремонтирован узел водоподготовки, выбран участок под новые водоочистные сооружения. На ликвидацию плавучих мусорных островов зарезервировано 3,1 миллиона рублей. Согласована зона санитарной охраны Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений на обоих водоемах обойдется в 1,3 миллиона рублей.

Самый затратный – проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища (11,6 миллиона рублей на 2017 год). Техзадание должны сдать к 1 сентября, еще год уйдет на изыскание и проектирование. И только в 2019-м приступят к "полевым" работам, которые растянутся на трехлетку.

Реабилитация подразумевает тщательную диагностику водоема, и без этого этапа серьезные манипуляции с ним проводить опасно.

Однако областное минприроды решило, что можно не дожидаясь обследования пробурить питьевые скважины вдоль берега, заменив грязный поверхностный источник подземным. Мол, есть удачные примеры в других городах региона. Начальная стоимость первого этапа работ - 8,9 миллиона рублей. Итоги конкурса по выбору изыскательской фирмы скоро объявят, срок работ определен до 15 декабря.

В таком случае пруд останется без притока подземных вод и рискует обмелеть, считает экологический активист Рамиль Хакимов. "Для администрации это - путь наименьшего сопротивления: 100-150-метровые скважины подсоединят к существующему водоводу и все, никаких забот. Шламонакопитель "Водоканала-НТ", расположенный на берегу, продолжит свое грязное дело: он имеет разрешение на ежегодный сброс до 25 тонн алюминия, 37 тонн сульфатов, 500 тонн взвесей. Фактически сливается гораздо больше, а власти самозабвенно ловят в Черноисточинске "нарушителей" - тех, кто держит гусей и коров", - говорит он.

Сообщающиеся сосуды: шламонакопитель и пруд

Сбросы со шламонакопителя. Фото: Рамиль Хакимов

Общественник приводит еще один казус: "Минприроды выставило Горноуральскому округу условие: пруд чистить не будем, пока не построите ливневую канализацию. А ливневка заложена в генплан, который уже два года кочует по согласованиям, в том числе в ведомстве Алексея Кузнецова (глава регионального минприроды - прим.ред.) застревал. Такой вот замкнутый круг".

20 миллиардов и личинки в голове

Мало того что горожанам не собираются компенсировать ущерб от тухлой воды, их еще и обяжут оплачивать 20-миллиардный договор концессии, который планирует заключить мэрия Нижнего Тагила. Эта сумма на несколько миллиардов выше необходимой, полагает член Общественной палаты Свердловской области, эколог Андрей Волегов.

Подробности будущего концессионного соглашения разъяснил "Уралинформбюро" специалист отдела оперативного контроля и

реагирования областного минЖКХ Илья Нефедов.

По его словам, 20 миллиардов рублей – предварительная цифра, которая будет уточняться по итогам техобследования объектов исходя из объемов работ. Предусмотрена реконструкция очистных сооружений на Верхне-Выйском и Черноисточинском прудах и замена сетей водоснабжения в Нижнем Тагиле. Детали (сроки, выбор подрядчика для обследования) власти города сейчас прорабатывают.

Варианты финансирования обсуждаются с компанией "Полюс", представляющей интересы венгерского бизнеса в РФ. Предполагается, что венгры будут финансировать концессионера - эксплуатирующую организацию. Срок возврата инвестиций - 30 лет.

"Отбивать" их действительно планируется за счет роста тарифов, но потребители почти не заметят повышения. Оно компенсируется снижением платежей за другие коммунальные услуги, заверил И.Нефедов. За этим якобы проследит Региональная энергетическая комиссия. К тому же плата поднимется только после того, как вода в кранах станет чистой.

Конкурс по выбору концессионера объявят до 1 декабря 2017 года. Если претендент будет один, на утверждение кандидатуры уйдет 2-3 месяца, если несколько – до полугода. Потом он заключит контракт с мэрией и правительством Свердловской области, с этого момента и нужно вести отсчет. Тагильчане ощутят эффект примерно 5 лет спустя, когда завершатся все намеченные работы.

До ближайшей зимы чиновникам предстоит детально обдумать финансово-экономическую модель, юридические нюансы. "Мы постараемся избежать дублирования, не пересекаться с комплексным губернаторским планом и муниципальной "Чистой водой", - резюмировал И.Нефедов.

Медленно? А, вообще, что гнать-то неспешную чиновничью машину? Пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк, которой корреспондент агентства задал вопрос о червивой воде, смущающей горожан, была предельно откровена: "Врут! У нас личинки обнаруживаются только в одном доме в одной квартире. Может, там внутренние трубы не менялись лет сто. И тогда мне вообще непонятно, где эти личинки появляются – в голове или на самом деле!" А ведь впору Черноисточинск обозначать на карте как Червоисточинск.

Надежда ПРАВДИНА

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