Нижнему Тагилу выписали рецепт от гнилой водыСегодня в 11:37
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"Лекарства" есть, а денег нет.
Свердловские власти утвердили Нижнему Тагилу дорожную карту для решения проблемы некачественной питьевой воды. "Комплексный план мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ" подписан губернатором Евгением Куйвашевым 19 декабря 2016 года.
Месяцем раньше документ обсуждался на межведомственной комиссии. Как и обещал тогда глава минприроды региона Алексей Кузнецов, прописано 15 пунктов. Лишь по трем из них обозначены суммы расходов, в целом вопрос финансирования по-прежнему неясен. Основная нагрузка ложится на казну Нижнего Тагила, где и без того дыра на дыре. Не лучше положение и у коммунальщиков из ООО "Водоканал-НТ". Кроме бюджетных источников, в документе есть намек на тайных спонсоров (ремарка о том, что финансирование "не требуется").
В сухом остатке за дело придется браться тагильской мэрии, качающему воду "Водоканалу-НТ", администрации Горноуральского городского округа (к которой относится прибрежный поселок Черноисточинск), а также министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области. Каждый получил свой отсек авгиевых конюшен.
Первая задача на предстоящую двухлетку – остановить сбросы в Черноисточинский пруд. "Водоканалу-НТ" поручено очистить свой шламонакопитель, откуда жижа переливается в акваторию. Тагильской администрации – реконструировать ограждающую дамбу. Горноуральский городской округ (ГГО) обязан организовать в Черноисточинске отвод поверхностных стоков, построить ливневую канализацию и выявлять нелегальные свалки. "И где дотационному муниципалитету взять на это деньги? А зачем нам ливневка, если в поселке всего пара многоквартирников, - как мы будем частный сектор к ней подключать? Кроме того, найти участок под очистные при сложившейся застройке невозможно", - посетовал "Уралинформбюро" замглавы администрации ГГО по ЖКХ Андрей Гебень.
Руководитель общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов, участвовавший в обсуждении плана, сообщил, что займется примирением ГГО с областными минприроды и минЖКХ: "К сожалению, округ раньше совсем ничего не предпринимал со своей стороны, не пытался провести экспертизу, только жаловался на бедность. Но сейчас регионалы готовы подключиться и помогать. Надеюсь на благоприятный исход".
Вторая важная задача дорожной карты - собственно экологическая реабилитация водохранилищ, прежде всего Черноисточинского. Тут чиновники торопиться не стали. Почти девять месяцев специалисты будут вынашивать техзадание, чтобы родить его к 1 сентября 2017 года (это единственная конкретная дата в документе). Еще год уйдет на изыскание и проектирование. Только в 2019 году наконец приступят к "полевым" работам, которые растянутся на трехлетку. В чем они будут заключаться, пока непонятно.
Неясным остается, претворят ли в жизнь предложения общественников-экологов. "Наши инициативы, их выдвинуто порядка 40, обещали учесть, когда начнется реабилитация. Эксперты дадут оценку, можно ли их применять", - пояснил Андрей Волегов.
Стоит напомнить, что в настоящее время расследуется уголовное дело по факту загрязнения Черноисточинского пруда. И все исполнители комплексного плана - под пристальным вниманием правоохранительных органов.
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