Фоторепортаж "Уралинформбюро" из зала суда.

11 мая 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Он получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Пока приговор не вступил в силу, он будет находиться под подпиской о невыезде.

Каждый месяц Соколовский должен отмечаться в ГУФСИН, не менять место жительства и не посещать места массовых мероприятий.

О том, как завершился один из самых резонансных процессов, в репортаже "Уралинформбюро".



Перед входом в здание суда - большая очередь. В самом здании яблоку негде упасть: ощущение, что собрались все журналисты города.



Кроме того, приехали представители федеральных СМИ. Коллеги шутят: на оглашение надо было снимать ДИВС.



Судья Екатерина Шопоняк оглашает приговор. Она зачитывала обвинительное заключение полтора часа, перечисляя все ролики и выдержки из экспертизы. Периодически делает глоток воды. В зале невыносимо душно.



Соколовский волнуется, качается, оглядывается назад и вытирает пот. Справа рядом с ним стоит мать.



Судья признала выводы экспертов со стороны гособвинения законными, а заключение экспертов со стороны защиты необъективными и неполными. Е.Шопоняк зачитывает: "Вина Соколовского установлена".

Суд признал Соколовского виновным в 9 эпизодах возбуждения ненависти и вражды, 7 эпизодах оскорбления чувств верующих, а также в одном эпизоде использования спецсредств. Однако наказание блогеру дали условное.



"Всем огромное спасибо! Если бы не внимание журналистов, то был бы реальный срок", - заявил Соколовский сразу после окончания заседания.

Руслан Соколовский прославился на всю страну летом 2016 года: после того, как отправился за покемонами в екатеринбургский Храм-на-Крови. Провокационный ролик он разместил на своем канале в YouTube. Возмущение интернет-пользователей вызвали язвительные комментарии, которыми блогер напичкал видео.

Сразу после этого силовики начали расследование. В начале сентября покемонолова отправили в СИЗО. Это решение оспорили адвокаты, и спустя несколько дней блогера отпустили под домашний арест. Его приютил у себя адвокат Станислав Ильченко.

В конце октября Соколовскому вновь изменили меру пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста: он общался с одним из свидетелей по делу (к Руслану приходила его девушка). Соколовский утверждал, что она хотела лишь поздравить его с днем рождения. В феврале 2017 года блогера вновь отпустили под "крыло" к адвокату.

В ходе расследования выяснилось, что это не единственный провокационный ролик Соколовского. В течение трех лет он разместил на YouTube 9 видеофайлов с признаками экстремизма. Также всплыла незаконная покупка спецавторучки.

Блогера обвинили по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений), ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

Наталья ТИМОФЕЕВА, София МУХАМЕДЬЯНОВА

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