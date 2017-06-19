К судимому.

Федеральное бюро партии "Яблоко" выдвинет мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на выборы губернатора Свердловской области 21 июня. Перенос с ранее озвученной даты 19 июня связан с тем, что, согласно Избирательному кодексу, в случае, если выдвижение происходит в другом регионе, избирком должен быть оповещен об этом не позднее чем за 3 дня.

Выдвижение Ройзмана ожидалось еще 17 июня, однако региональная конференция была сорвана - часть членов заявила о давлении со стороны федерального руководства "Яблока" и навязывании кандидатуры одиозного мэра. Это вынудило председателя реготделения Юрия Переверзева сложить с себя полномочия. Также из партии намерен выйти и член бюро регсовета "Яблока" Владимир Плюснин, который в интервью рассказал "Уралинформбюро" о том, куда движется свердловское отделение.

- Владимир Серафимович, в минувшие выходные фактически не стало свердловского регионального отделения партии "Яблоко". Ваши однопартийны устроили демарш против навязывания Евгения Ройзмана в качестве кандидата на выборы главы региона. Можете рассказать подробности?

- Сразу подчеркиваю, что я также не собирался отдавать свою подпись за Ройзмана. Евгений Вадимович безусловно очень яркий и харизматичный человек, но люди такого плана, наряду с яркими достоинствами, обладают и не менее яркими недостатками. И вот как раз те события, которые у нас произошли, по моему мнению, иллюстрируют, что недостатки все таки перевесили.

Наш аппарат федеральный сильно давил, обеспечивая выдвижение Ройзмана. Позиционировать себя как самую либеральную, самую демократическую партию, и оказывать такое давление - не совсем правильно.

- Что будет с отделением дальше?

- На мой взгляд, события будут развиваться по следующему сценарию. Федеральное руководство распустит свердловское региональное отделение. Далее будет назначен какой-то финансовый уполномоченный, который будет заниматься проведением необходимых работ для того, чтобы в дальнейшем реготделение восстановилось и продолжило свою деятельность. Высока вероятность того, что этим человеком будет Максим Петлин (экс-глава свердловских "яблочников" - при. ред), что, по моему личному мнению, говорит о серьезнейшем кадровом кризисе в партии. Мне кажется, что Петлин, имея мягко говоря весьма своеобразную репутацию, не будет способствовать консолидации вокруг своей фигуры адекватных, вменяемых, энергичных людей, которые могли бы работать.

- Какова вероятность, что именно Петлин возглавит реготделение?

- Петлин видит себя этаким кукловодом. Сам он не выдвигается, но будут некие лица, которые будут от него в том или ином ключе зависеть, и он будет ими манипулировать. Личности эти, как я полагаю, будут не менее одиозные.

Стоит напомнить, что места лишения свободы Максим Петлин покинул всего пару лет назад - 21 августа 2015 года. Он был приговорен Свердловским областным судом к 3 годам в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Попался политик на вымогательстве.



Беседовал Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ.

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