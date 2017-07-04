Некоторым оказалось мало.

Госдума РФ существенно увеличила депутатам бюджетный лимит по транспортным расходам. Теперь парламентарий может "проездить" в год не 296 000 рублей, а 830 000. Более того, в дальнейшем эти траты планируют регулярно индексировать. Представители Свердловской области в российском парламенте в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" разделились во мнениях на сей счет.

По мнению либерал-демократа Игоря Торощина, который, к слову, в данный момент участвует в выборах главы Свердловской области, это чрезвычайно актуальная мера, так как он за половину 2017 года превысил прежний лимит транспортных расходов.

"Я посещаю регион (Свердловскую область - прим.ред) каждую неделю. Каждую субботу, воскресенье и понедельник у меня встречи с избирателями. За эти полгода я проездил очень много – превысил лимит в 2 раза. У меня уже расходов 620 тысяч рублей. Очень кстати, что комитет по регламенту увеличил лимит, потому как у нас очень большой объем работы, которую невозможно выполнить сидя в Москве, в кабинете – нужно работать "в полях", - поделился мнением парламентарий.

Председатель федерации профсоюзов Свердловской области, депутат от "Единой России" Андрей Ветлужских в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" крайне неохотно, но признался, что тратит на эти цели деньги возглавляемой организации. "От вас ведь не отвяжешься? Я пользуюсь профсоюзными машинами. Мне совершенно не важно – есть увеличение или нет", - заявил народный избранник и, сославшись на занятость, положил трубку.

Единоросс Андрей Альшевских, который почти каждые выходные работает на Среднем Урале и передвигается на оформленном на сына автомобиле Volvo XC90, полагает, что Госдуме следует найти альтернативу и уйти от практики заключения контрактов с коммерческими структурами в регионах.

"Я честно скажу, это вопрос неоднозначный. К нему так многие депутаты относятся. Я думаю, нам придется это еще обсуждать, искать решение. Что бы мы ни говорили о разделении ветвей власти, я считаю, что было бы неплохо урегулировать этот вопрос, к примеру, следующим образом: у чиновников администрации губернатора и у депутатов Законодательного собрания Свердловской области есть возможность пользоваться машинами из гаража правительства – можно закрепить еще и за депутатами Госдумы такую возможность", - уверен Альшевских.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Лев Ковпак. Парламентарий убежден, что народным избранникам следует "затянуть пояса".

"Мое мнение - неправильно раздувать расходы на депутатскую деятельность. На сегодня у нас и так гигантский дефицит бюджета. Я считаю, что депутаты должны наоборот поджимать свои расходы. Что касается меня лично - ноль рублей, ноль копеек. У меня нет своей машины – я привлекаю со стороны. Мне это обходится в 3 тысячи рублей в день", - пояснил Ковпак.

Беседовал Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ.

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