Свердловским депутатам Госдумы подкинули денег на таксиСегодня в 17:52
- Текст
Некоторым оказалось мало.
Госдума РФ существенно увеличила депутатам бюджетный лимит по транспортным расходам. Теперь парламентарий может "проездить" в год не 296 000 рублей, а 830 000. Более того, в дальнейшем эти траты планируют регулярно индексировать. Представители Свердловской области в российском парламенте в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" разделились во мнениях на сей счет.
По мнению либерал-демократа Игоря Торощина, который, к слову, в данный момент участвует в выборах главы Свердловской области, это чрезвычайно актуальная мера, так как он за половину 2017 года превысил прежний лимит транспортных расходов.
"Я посещаю регион (Свердловскую область - прим.ред) каждую неделю. Каждую субботу, воскресенье и понедельник у меня встречи с избирателями. За эти полгода я проездил очень много – превысил лимит в 2 раза. У меня уже расходов 620 тысяч рублей. Очень кстати, что комитет по регламенту увеличил лимит, потому как у нас очень большой объем работы, которую невозможно выполнить сидя в Москве, в кабинете – нужно работать "в полях", - поделился мнением парламентарий.
Председатель федерации профсоюзов Свердловской области, депутат от "Единой России" Андрей Ветлужских в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" крайне неохотно, но признался, что тратит на эти цели деньги возглавляемой организации. "От вас ведь не отвяжешься? Я пользуюсь профсоюзными машинами. Мне совершенно не важно – есть увеличение или нет", - заявил народный избранник и, сославшись на занятость, положил трубку.
Единоросс Андрей Альшевских, который почти каждые выходные работает на Среднем Урале и передвигается на оформленном на сына автомобиле Volvo XC90, полагает, что Госдуме следует найти альтернативу и уйти от практики заключения контрактов с коммерческими структурами в регионах.
"Я честно скажу, это вопрос неоднозначный. К нему так многие депутаты относятся. Я думаю, нам придется это еще обсуждать, искать решение. Что бы мы ни говорили о разделении ветвей власти, я считаю, что было бы неплохо урегулировать этот вопрос, к примеру, следующим образом: у чиновников администрации губернатора и у депутатов Законодательного собрания Свердловской области есть возможность пользоваться машинами из гаража правительства – можно закрепить еще и за депутатами Госдумы такую возможность", - уверен Альшевских.
Аналогичного мнения придерживается и депутат Лев Ковпак. Парламентарий убежден, что народным избранникам следует "затянуть пояса".
"Мое мнение - неправильно раздувать расходы на депутатскую деятельность. На сегодня у нас и так гигантский дефицит бюджета. Я считаю, что депутаты должны наоборот поджимать свои расходы. Что касается меня лично - ноль рублей, ноль копеек. У меня нет своей машины – я привлекаю со стороны. Мне это обходится в 3 тысячи рублей в день", - пояснил Ковпак.
Беседовал Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ.
Ранее по теме:
Депутатов Госдумы ограничили в пользовании служебными авто
Депутаты Госдумы "прокатают" на Среднем Урале 10 миллионов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
В Екатеринбурге в подвале дома нашли труп
Он пролежал несколько дней.Сегодня в 19:54
Свердловчанин сел на 16 лет за убийство пенсионерки ради денег
Она не дала ему на выпивку.Сегодня в 19:34
15-летний ямалец прокатился на крыше "семерки" и впал в кому
Он ударился головой.Сегодня в 19:27
Ралли "Шелковый путь" встретят 13 неотложек
На Южном Урале.Сегодня в 18:54
Коляда перенесет свой фестиваль из-за ЧМ-2018 по футболу
На зиму.Сегодня в 18:52
Суд взыскал с управляющей компании 95 тысяч за упавшее на иномарку дерево
Во время непогоды.Сегодня в 18:47
В Екатеринбурге выловлено почти 3 тысячи дворняг
Половина от плана.Сегодня в 18:19
Диспетчер службы спасения оставил пермяка умирать на улице
Его ждет суд.Сегодня в 18:16
Ипотечным должникам дадут 2 миллиарда рублей
Если они докажут "тяжёлое положение".Сегодня в 18:03
iPhone променяет пальцы на лица
Для безопасностиСегодня в 18:01
"Эрмитаж-Урал" начнут строить в 2017 году
Закончить планируют за два года.Сегодня в 17:58
"Уральские авиалинии" доставят в Тель-Авив за 7 500 рублей
Из аэропорта Жуковский.Сегодня в 17:56
Гибель работника Серовского завода ферросплавов обернулась "уголовкой"
Виновным грозит лишение свободы.Сегодня в 17:55
Магнитогорец расчленил 16-летнюю школьницу
Его задержали.Сегодня в 17:52
Свердловским депутатам Госдумы подкинули денег на такси
Некоторым оказалось мало.
Главные новости
- Сегодня в 20:05В Екатеринбурге в подвале дома нашли труп
- Сегодня в 18:47В Екатеринбурге выловлено почти 3 тысячи дворняг
- Сегодня в 17:23Рособрнадзор готов аннулировать лицензию УрФЮИ
- Сегодня в 16:24УМВД по Екатеринбургу возглавил полицейский с Эльмаша
- Сегодня в 16:01Дело расхитителей глинозема с БАЗа вернулось в суд
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.