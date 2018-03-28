Размышляют в Госдуме.

Россия живет от трагедии до трагедии. Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" в очередной раз вскрыл многочисленные проблемы. Вопросов много. Например, каким образом сдаются и принимаются здания, которые горят, словно их бензином облили? И почему оттуда нереально выбраться в случае пожара?

Разобраться в причинах произошедшего намерены депутаты Госдумы РФ и, при необходимости, внести изменения в законодательную базу России. 27 марта председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин дал поручение всем профильным комитетам подготовить проекты поправок в законодательство, призванных не допустить повторения трагедии в Кемерово. Вопрос о проведении пленарного расследования пока рассматривается. "Как минимум, будет проведен внеочередной правительственный час с главой МЧС Владимиром Пучковым", - добавили в пресс-службе Госдумы.

О том, что происходит в стенах парламента и последуют ли за трагедией в "Зимней вишне" законодательные инициативы, корреспонденту "Уралинформбюро" рассказали депутаты Госдумы.

Андрей Альшевских ("Единая Россия"):

Ситуация напоминает ту, что складывалась после пожара в "Хромой лошади" в Перми. Тогда тоже говорилось, что надо вносить поправки, менять законодательство. Все это было. Но самое интересное, что все те поправки, все то законодательство, что было принято, к сожалению, или не сработало, или банально не выполнялось. Здесь проблема, на мой взгляд, даже не в пробелах или в несовершенстве законодательства, а в том, что оно у нас не выполняется.

А потому, помимо внесения поправок, надо рассматривать вопрос об ужесточении ответственности должностным лицам. Причем ужесточать в разы! Такие сроки давать, чтобы даже соблазна не было формально отнестись к выполнению своих обязанностей. Чтобы они понимали – если, не дай бог, что случится, они будут лес валить не год-два, а десятилетия, без права помилования. Вот тогда, я думаю, чиновники зашевелятся и будут строго соблюдать действующее законодательство. Потому что по-другому, к сожалению, проблему не решить. Российская безалаберность, безответственность, особенно со стороны тех людей, которые находятся в органах власти, слишком дорого нам обходится!

Что касается работы Госдумы, то поручения были даны, работа в этом направлении уже идет. Требуется детальная проработка, обсуждение с профессиональным сообществом. Решения должны приниматься взвешенные и нацеленные на то, чтобы в дальнейшем подобных вещей у нас не происходило.

Николай Езерский (КПРФ):

Создана комиссия, куда вошли представители тех комитетов, чьи законодательные инициативы и законодательная база связаны с безопасностью людей. Сделаем ревизию всего нашего законодательства в сфере безопасности человека, в том числе пожарной безопасности. Соберем все рекомендации. Вместе с депутатами на местах посмотрим, какие пробелы существуют в законодательных актах, пригласим на разговор представителей правоохранительных органов и совместно с ними в кратчайшие сроки постараемся внести, если понадобится, изменения в законодательную базу. Что касается парламентского расследования, то необходимо дождаться официальных итогов работы следственных органов.

В любом случае, как сказал президент, пойдем по всей цепочке. Посмотрим, каким образом были получены разрешительные документы, какие материалы применялись в строительстве и каким образом обеспечивалась пожарная безопасность. Потому что, в принципе, по всем этим вопросам законодательная база достаточно твердая и придержана жестких позиций. Но раз их удалось обойти, будем что-то срочно поправлять.

Сергей Бидонько ("Единая Россия"):

Надо дождаться официальных результатов, потому что пользоваться какими-то выводами из соцсетей - это непрофессионально. Но даже те обрывки данных, которые есть сегодня и которые можно назвать объективными, наводят на мысль о том, что в наибольшей степени трагедия в Кемерово связана с неправильной эксплуатацией. Была система сигнализации, но почему-то не сработала - либо кто-то отключил ее, либо она была неисправна. Были пожарные выходы, но почему-то оказались закрыты. Не то, что пожарные, даже простые выходы были закрыты. Выходит, можно закладывать самые современные материалы в современнейшее здание, но если там закрыть людей, и произойдет какое-то ЧП, они оттуда не выберутся. Таким образом, при правильной эксплуатации даже в существующем здании (ТРЦ "Зимняя вишня" – прим. ред.), я думаю, последствия были бы намного менее травматичными.

Многие вопросы безопасности законодательно проработаны – и вопросы контроля, и вопросы проектирования. Но пусть выводы сделает следствие. Если есть какие-то пробелы в законодательстве, мы к этому обязательно вернемся и рассмотрим по результатам.

Игорь Торощин (ЛДПР):

Вчера на заседании Государственной Думы было принято решение о разработке, пока в рамках Совета Госдумы, необходимых законодательных инициатив, способных в будущем препятствовать таким трагедиям.

ЛДПР предлагает провести ревизию всех объектов массового скопления людей. В первую очередь, это касается, конечно, торгово-развлекательных центров. Нужно понять, кто является собственником, кто обеспечивает безопасность, какая квалификация у этих людей?

Проблема связана не только с незнанием действий при пожаре. Вспомните, знаете ли вы, где находится ближайшее бомбоубежище или как действовать в случае террористической атаки? Необходимо возобновить на регулярной и обязательной основе противопожарные учения, равно как и учения по гражданской обороне. Население должно быть готово к различным внештатным ситуациям.

Также хочу призвать всех россиян, сопереживающих жителям Кемерово, не поддаваться панике и игнорировать откровенную дезинформацию о количестве погибших, которую распространяют неизвестные лица с непонятными целями. Призываю всех дождаться окончания расследования и обнародования причин трагедии, тем более, что ситуация взята под контроль на самом высоком уровне.

Беседовала Кристина ШАБУНИНА

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