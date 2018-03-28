Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово Сегодня в 16:42
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Унесшей жизни 64 человек.
Торговый центр "Зимняя вишня" загорелся в Кемерово из-за поджога. К такому выводу пришли специалисты пожарной лаборатории МЧС, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным экспертов, огонь вспыхнул в дальнем детском "сухом" бассейне. Затем пламя перекинулось на сетку, свисавшую с потолка, поползло по ней вверх и быстро добралось до скалодрома. Дермантиновая обшивка конструкции тут же "занялась" - горящие куски материла стали падать вниз.
В этот момент огонь добрался до проводов - автоматика выключила электрику, и торговый центр погрузился во мрак.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Пока гас свет, огонь перекинулся на веревки, натянутые над потолком в игровой зоне. Перегорая, те стали падать в разные стороны и поджигать все новые и новые участки пола и стен.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Собранный из горючих материалов мягкий пол быстро воспламенился - огонь стал распространяться все дальше и дальше. "Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям", - говорится в посте канала.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Трагедия в Кемерово случилась днем 25 марта. Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра "Зимняя вишня", где расположена развлекательная зона: кинотеатры, аттракционы и батутный парк. Погибли 64 человека, 69 госпитализированы, передает "Уралинформбюро".
По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Что привело к трагедии - в материале "Путин, поезд в огне!"
Задержанная по делу управляющая торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок во время судебного заседания об избрании ей меры пресечения также завила, что причиной пожара стал поджог. По ее словам, инструктор, работавшая в день пожара в детской игровой комнате, рассказала, что "услышала хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня".
"Сам аттракцион не мог так запылать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление" - цитируют слова Судденок "Известия".
Управляющая также отметила, что в последний месяц торговый центр регулярно посещали компании подростков, которые "вели себя неадекватно, некорректно с другими гостями".
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