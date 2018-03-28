Спасатель из Кемерово раскрыл ужасающие детали поисковой операцииСегодня в 12:41
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"Тела были почти везде".
27 марта в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня" завершились поиски тел погибших. Работать сотрудникам МЧС приходилось в тяжелых условиях - видимость была практически нулевая, а перекрытия могли обрушиться в любой момент, рассказал в беседе с телеканалом 360 один из участников операции.
"Искали практически на ощупь, дым поднимался вверх, шарили руками и ногами, где-то ползли", - пояснил он.
По словам мужчины, он никогда не видел столько детских трупов: "Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале".
Спасатель считает, что многих погубила паника: "Есть простые правила: закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара, нельзя бежать - дым вверх идет".
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. В огне погиб 41 ребенок и 23 взрослых. 69 человек пострадали, 67, по данным СКР, пока числятся пропавшими без вести.
По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Следствие установило, что в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы, а исправная система оповещения о ЧС не была включена охранником.
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
В рамках расследования уголовного дела задержаны пять человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа. Четверым уже предъявлены обвинения.
На суде об избрании обвиняемым меры пресечения задержанный глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности в "Зимней вишне" Игорь Полозиненко заявил, что техника была исправной. Систему за полчаса до трагедии якобы отключили представители охраны.
"Насколько мне известно, пожар произошел в районе 16.18. Система была физически отключена в 15.55", - цитирует его слова РБК.
Подробнее о причинах трагедии в Кемерово - в статье "Путин, поезд в огне!".
Однако отец задержанного охранника Сергея Антюшина утверждает, что его сын не отключал противопожарную сигнализацию. По его словам, система была выключена еще за неделю до трагедии из-за того, что она неоднократно ложно срабатывала.
"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым - побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене были еще двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", - цитирует мужчину RT.
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