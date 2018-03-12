Дегтярск отбился от Ротенбергов, на очереди - Асбест.

В Свердловском областном суде 14 марта 2018 года состоится заседание о судьбе нового сурьмяного завода – строить предприятие в Асбесте или нет. Конфликт асбестовцев и семьи Ротенбергов продолжается почти полгода. Планам ООО "Национальная сурьмяная компания" (50% принадлежит Игорю Ротенбергу) противостоят жители, администрация и депутаты. Не сумев их уболтать, в ноябре 2017 года "дочка" НСК - ООО "Гросс" подало иск к городским властям.

Ранее отбиться от строительства этого опасного для экологии и здоровья людей завода сумел Дегтярск. Жители небольшого города в течение нескольких лет боролись с коммерсантами, и дальше забора, водруженного вокруг земельного участка, дело у тех не пошло. В Асбесте тоже уже собрали 12 тысяч подписей против. "Асбест входит в пятерку самых загрязненных городов России. Наша главная цель – не допустить ухудшения экологической ситуации", - говорят люди.

Председатель думы Дегтярска Ольга Хисамова рассказала "Уралинформбюро", каким образом горожане отстояли право на чистый воздух. А спикер думы Асбеста Андрей Самарин и адвокат Евгений Осинцев - о том, что власти города планируют делать и каковы прогнозы на исход дела.

Ольга Хисамова: Шахтеры встали на защиту.

- Ольга Анатольевна, благодаря чему удалось добиться отмены строительства сурьмяного завода?

- Залог успеха был в том, что мы четко стояли на букве закона. Требовали от местной исполнительной власти и Национальной сурьмяной компании соблюдения законодательства. В Дегтярске в сфере градостроительства действуют нормативно-правовые акты - генеральный план и правила землепользования и застройки, и они должны соблюдаться. Строительство сурьмяного завода на выделенном НСК участке противоречило этим актам.

- Сколько длилась ваша борьба?

- Больше 4 лет. Нарушить законодательство легко, а добиться его устранения – очень трудно. Население города было знакомо с проблемой от и до. Более того, мы дошли до Госдумы и Общественной палаты РФ - они все занимались нашим вопросом. Мы смогли донести, что действительно существует нарушение законодательства, и добиться через Генпрокуратуру контроля над ситуацией. Очень сложно, очень тяжело было, но за нами стоял закон, и он восторжествовал. Точка была поставлена в 2016 году, когда НСК приняла решение о переносе места стройки.

Могу предположить, что до самого инвестора, который финансировал строительство, не доводилось достоверной информации тем менеджерским составом, который работал на нашей территории. Инвесторы очень редко идут на сомнительные вложения, которые впоследствии могут обернуться потерей денег. Возможно, когда до инвестора донесли информацию о нарушении законодательства, он принял решение пожертвовать минимальными вложениями, пока ситуация не ухудшилась.

- Власти Дегтярского ГО, в частности, его глава Игорь Бусахин (чьи полномочия истекли в октябре 2016 года – прим. ред.), ратовали за строительство сурьмяного завода. Говорили, что это даст дополнительные рабочие места. Почему это не сработало? В Дегтярске, как известно, большие сложности с работой.

- Ситуацию каждый старается подмять под себя. Да, в Дегтярске не хватает рабочих мест, но это не значит, что люди бы согласились на предложения от НСК и смогли работать. Там нужны были специалисты в области металлургии, плавильщики, литейщики и т.д. Это определенная специфика - таких специальностей в Дегтярске никогда не было. В лучшем случае пришлось бы обеспечивать их привоз либо обучать кого-то. Даже если бы построили сурьмяной завод, не знаю, что бы смогли предложить дегтярцам – разве что работу охранником, дворником или поваром. Кроме того, изначально, когда рассматривался проект, речь шла о 50 дополнительных рабочих местах. Уже потом цифру увеличили до 200 – видимо, пытаясь придать значимость проекту.

- Многих удивило то, как жители Дегтярска сумели сплотиться и вместе выступить против стройки. Благодаря чему удалось добиться такой консолидации?

- Дегтярск - шахтерский город, здесь очень много шахтерских династий. Нет, наверное, такой семьи, члены бы которой не работали на шахте. В шахтерах воспитано чувство собственного достоинства и обостренное чувство справедливости. Они всегда стояли на защите своих семей и детей, и вдруг им говорят, что за счет их здоровья кто-то будет осуществлять производство. Естественно, на публичных слушаниях шахтеры встали на защиту своего города и своих семей.

Все уже понимали, что производство очень вредное и должно строиться не в городе, а в отдалении от него. Почему мы говорим о нарушении законодательства? Да потому, что закон не позволяет размещать металлургическое производство в центре населенного пункта.

- Сегодня, когда решается вопрос о строительстве сурьмяного завода в Асбесте, его сторонники говорят о том, что предприятие даст толчок развитию территории. При этом подчеркивается, что Асбест – депрессивный, весь в долгах город.

- Это, знаете, популистские заявления. По-другому не скажешь. В свое время мы посчитали, что получит муниципалитет от налогов с такого предприятия – пусть даже на нем работает 200 человек. Нам даже сделали соответствующее исследование, результаты которого показали, что данные поступления никогда не перекроют тот вред, который будет нанесен территории.

Председатель гордумы Асбеста Андрей Самарин: Город еле дышит.

- ООО "Гросс" заявляет, что земельный участок в Асбесте был приобретен конкретно под строительство сурьмяного завода, и городские власти прекрасно об этом знали.

- Наши юристы четко сказали, что ООО "Гросс" не предоставлял никакой письменной заявки о том, в каком формате будет осуществляться дальнейшее производство. Возможно, что-то они планировали, но администрация не была уведомлена. Также они не обращались за каким-либо разрешением на строительство. Что у них было изначально заявлено – сдача в аренду помещений, то и было. А что они планировали и что планируют сейчас - может, уже надумали атомную электростанцию строить, мы не знаем. Повторюсь, они не подтверждают это никакими документами.

- Сторонники сурьмяного завода настаивают на том, что администрация Асбеста заблокировала стратегический федеральный проект, из-за чего город потеряет деньги и рабочие места.

- Администрация ничего не блокировала. Есть мнение народа, которое выражено в 12 тысячах подписей. Людьми движет забота о здоровье и экологии, и мы, депутаты, отталкиваемся от этого. Город находится в тяжелом состоянии. Мы - за инвестиции, но все-таки это должно быть технологичное и экологически чистое производство.

- На предыдущем заседании суда представитель ООО "Гросс" подал ходатайство о привлечении к делу НСК в качестве заинтересованного лица и предоставлении необходимых документов. Чем это может обернуться?

- ООО "Гросс" обязали до 7 марта предоставить все документы по НСК. Однако 7-го никаких документов от них еще не поступило. Мы подозреваем, что идет сознательное затягивание дела. Возможно, сказывается неуверенность, боязнь проиграть. Скорее всего, заседание будет перенесено.

Евгений Осинцев, адвокат: Документов не видели.

- Были или нет документы от ООО "Гросс" о том, что за предприятие они планируют строить на проданной им территории?

- На самом деле они покупали не участок, а предприятие, которое там существовало, и планировали сдавать в аренду помещения. Заявление о том, что земельный участок или предприятие был куплен ради того, чтобы организовать там сурьмяной завод, никак и ничем не подтверждено. НСК не предоставило ни проект строительства, ни экспертизу – экологическую или государственную о том, что за производство они собираются строить, ни проект санитарно-защитной зоны для предприятия. На сегодняшний момент мы все по большому счету обсуждаем дырку от бублика. Почему? Потому что никто – ни СМИ, ни суд, ни юристы, ни администрация, ни дума - ни разу не видели ни одного документа, ни каких-то пояснительных записок, ни гарантий, ни договоров.

Когда они рассказывают про то, что вложили миллиард рублей или собираются вкладывать, мы не видим подтверждений этим вложениям или предстоящим расходам. Точно также не указано, куда эти деньги ушли или куда их собираются вложить. Нам неизвестно пока ничего. А юристы на такие вещи реагируют крайне отрицательно, потому что в суде надо защищать только те права, которые нарушены. Если они не могут подтвердить, что понесли расходы на организацию предприятия, якобы им обещанного, значит, и право никакое не нарушено.

- Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в суде?

- Скорее всего, решение вынесено не будет, потому что в процесс впервые вступит материнская компания – ООО "НСК". Она должна будет предоставить отзыв, обещанную переписку, договоры и документы, подтверждающие понесенные расходы. Поскольку мы с такими документами еще не знакомы, возникнет множество вопросов, связанных с тем, как эти документы обосновывают требования истца. Скорее всего, сам судья, вынужденный знакомиться с огромным пакетом документов в очень сжатые сроки, примет решение о переносе.

Я считаю, что прогнозы у нас очень хорошие. Мы боремся за правое дело, и правовые доводы у нас для этого есть. Мы все надеемся, что Асбест будет защищен.

Беседовала Кристина ШАБУНИНА

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