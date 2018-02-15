"В последний раз".

Свердловский облсуд 14 февраля перенес рассмотрение административного иска ООО "Гросс" к думе и администрации Асбестовского городского округа. Вопрос по строительству сурьмяного завода будет решен 14 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Конфликт вокруг возведения в Асбесте в непосредственной близости от жилых домов сурьмяного завода продолжается почти полгода. Планам ООО "Национальная сурьмяная компания" (дочерним предприятием которой является ООО "Гросс") противостоят жители, администрация и депутаты города.

Не сумев решить вопрос мирным путем, 30 ноября 2017 года ООО "Гросс" подало иск в Свердловский облсуд. Ответчиком выступает администрация муниципалитета, истцом - Национальная сурьмяная компания (НСК), совладельцем которой является Игорь Ротенберг.

Поводом для разбирательства стали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые прежний состав гордумы Асбеста изменил летом 2017 года. Поправки снизили допустимый класс опасности новых производств на определенных участках городского округа, что фактически поставило крест на возможности возведения в Асбесте химпредприятия из-за высокого класса опасности будущего производства.

В ходе судебного разбирательства 14 февраля участники "сурьмяного процесса" буквально завалили судью ходатайствами. Истец подал заявление о привлечении к делу НСК в качестве заинтересованного лица и заявил, что при покупке земельного участка промышленники не скрывали своих намерений по строительству завода на территории Асбеста. Местные власти, в свою очередь, утверждают, что в разрешительных документах была указана иная информация – на купленной земле НСК намеревалась сдавать в аренду помещения.

Представители сурьмяной компании предложили судье Дмитрию Гылкэ ознакомиться с видеофайлами, где депутаты местной думы кулуарно высказываются против реализации сурьмяного проекта в Асбесте. По словам истца, это говорит о том, что НСК была сознательно введена в заблуждение и в итоге понесла значительные материальные издержки, потратившись на обследования и проектирование.

Ответчик заявил, что вопрос о привлечении НСК в качестве заинтересованной стороны поднимался еще на прошлом заседании (26 декабря 2017 года – прим. ред.) и предположил, что истец сознательно затягивает процесс.

Председатель Асбестовской гордумы Андрей Самарин положил на стол судьи увесистую папку с подписями 12 тысяч горожан, протестующих против строительства сурьмяного завода. "Мы просим приобщить к делу эти подписи. Асбест входит в пятерку самых загрязненных городов России. Главная цель – не допустить ухудшения экологической ситуации", - заявил спикер.

"Подшиты" были не все ходатайства. Судья приобщил к делу ряд документов от ответчика (устав думы, коррективы генплана Асбеста и другие), а также удовлетворил ходатайство истца о переносе судебного заседания и привлечению НСК в качестве заинтересованного лица. Судья Дмитрий Гылкэ призвал участников процесса быть "во всеоружии" к 14 марта: "Откладывать вряд ли будем".

По словам адвоката Евгения Осинцева, представляющего интересы властных структур Асбеста, прогнозы на исход дела оптимистичные: "Было предоставлено много документов. Есть все шансы на победу. Судья не зря задавал так много вопросов истцу относительно того, какие документы подтверждают правомерность строительства сурьмяного завода на купленном участке. Ответов на них мы пока не услышали".

Стоит напомнить, что изначально завод по переработке сурьмы НСК намеревалась построить в Дегтярске, но местные экологи-активисты выступили против возведения рядом с городом химпредприятия. Из-за массовых протестов общественников, строительство объекта перенесли в Асбест, однако и там образовалась инициативная группа, противостоящая планам компании.

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