Которую хотят втиснуть на место телебашни.

Архитектурная общественность Екатеринбурга раскритиковала эскиз Ледовой арены, которая, как ранее было заявлено, разместится на месте готовящейся к сносу телебашни.

Документ 22 марта был представлен руководителем АО "Ледовая арена" (дочерняя структура "УГМК-Холдинга") Данилом Крицким на встрече с журналистами. Презентация стала для общественности полнейшим сюрпризом - за пару дней до нее гендиректор УГМК Андрей Козицын заявил, что проект сооружения еще не готов. "Концепция еще обсуждается, но пока в народ не с чем идти", - подчеркнул он.

Неожиданно презентованный эскиз стадиона на 15 000 мест, по единодушному мнению экспертов "Уралинформбюро", поражает не только скоростью подготовки, но и полной транспортной непродуманностью - для машин посетителей арены и обслуживающего персонала разработчики запланировали всего 500-600 машино-мест в подземном паркинге.

Для размещения большего количества автомобилей строители объекта собираются договариваться с владельцами прилегающих парковок. При этом, если верить словам Крицкого, приоритет будет отдан общественному транспорту, прежде всего метрополитену — который, как считают "медники", способен перевезти в час до 10 000 - 12 000 человек.

Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин:

Я видел этот эскиз только в Интернете, но общее ощущение ужасное. Особенно от слов Крицкого о паркинге и метро. Это дилетантизм. Паркинга на 500 мест на такой объект не хватит. Наше метро ездит с севера на юг, и никакие 12 000 человек одновременно в него не посадишь. А в дни матчей станции метро рядом со спортивной ареной (где они проходят – прим.ред.) вообще обычно закрывают, это мировая практика.

Они говорят, что вынесут проект на градсовет. Но я уверен, что до градсовета Екатеринбурга дело не дойдет. По крайней мере, к нам никаких заявок пока не поступало. Утверждать его, скорее всего, будут на другом градсовете (при губернаторе Свердловской области – прим.ред.).

Почетный архитектор России Михаил Проскурин:

Меня вообще удивило, что такой важный документ показывают урывками и избирательно. Я пока не успел с эскизом детально ознакомиться, но ясно, что такой маленькой парковки не хватит для объекта, рассчитанного на 15 000 зрителей. А ведь произвести расчеты – задача элементарная. Есть соответствующие нормативы. В частности, количество машино-мест зависит от того, сколько человек арену будут обслуживать. Им ведь тоже надо где-то парковаться!

Старший научный сотрудник кафедры городского строительства УрФУ Евгений Пенцев:

Эскиз видел, ничего хорошего о нем сказать не могу. Парковка, конечно, очень маленькая для такого объекта. Они сказали, что будут договариваться с соседними стоянками — а смысл? В любом случае автовладельцы поедут к этим стоянкам по тем же дорогам, так что пробки неизбежны. То же и о якобы "запасе" мест на линии метрополитена. У нас в городе только одна ветка - с Уралмаша на Ботанику. А как будут добираться горожане, живущие в других районах города? Им же предложили хороший вариант — построить эту арену на месте завода "Уралкабель". Почему не сделать так?

Автор проекта реконструкции телебашни в "Глобальный маяк" Сергей Жилин:

Это, скажем так, новое решение для спортивной арены. Возможно, она будет неплохо смотреться на этом участке, но куда лучше смотрелась бы в любом другом районе Екатеринбурга.

Сотрудник кафедры истории архитектуры и реставрации УрГАХУ Лариса Шашкина:

С точки зрения сохранности расположенных там памятников эту территорию лучше вообще не трогать. Стоит башня, и бог с ней. Если ее начнут ломать, неизбежно возникнут динамические нагрузки, опасные для соседних объектов культурного наследия (Царский мост, усадьба Казанцевых, дом купца Первушина, усадьба Нурова и дом Афониных –прим.ред.). Причем не только при взрыве, но и при демонтаже подземной части башни, уходящей вниз на 30 метров. Ее придется разрушать пневмоотбойниками, что очень плохо скажется на соседних зданиях.

Последствия взрыва тоже сложно просчитать. И сама башня высокая, и под ней много бетона. Мало кто знает, но когда взрывали элеватор рядом с Симановской мельницей (в 2014 году – прим.ред), большой кусок бетона отлетел в здание лаборатории, которое, напомню, занесено в реестр ОКН. Этот кусок задел лабораторию по касательной, но все равно снес часть карнизов и повредил крышу.

Подземный паркинг также может нанести памятникам вред, ведь при такой загруженности ему потребуется мощная вытяжка для выхлопных газов, которую так или иначе придется выводить наверх. Это приведет к повышенной загазованности площадок перед особняками. Я вообще считаю эту идею со сносом башни целенаправленным уничтожением города и издевательством над горожанами.

Беседовал Евгений СУСОРОВ

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