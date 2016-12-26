×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новиков улетел от следствия за границуСегодня в 14:49

Отдыхать.

Обвиняемый в присвоении средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" Александр Новиков улетел за границу. По мнению шансонье, отдых в Арабских Эмиратах не противоречит данной им подписке о невыезде.

"Имею право. Подписка не ограничивает мое передвижение. Я только обязан сообщать о том, куда направляюсь. Следствие знает, где я и когда вернусь", - пояснил А.Новиков корреспонденту "Уралинформбюро".

В настоящее время в отношении певца расследуется уголовное дело. В конце декабря суд поместил его под домашний арест, который через несколько дней был заменен на подписку о невыезде.

По версии следствия, в 2010-2012 годах А.Новиков вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым вывели несколько десятков миллионов рублей со счетов ПЖСК "Бухта Квинс". В результате пайщики остались без денег и квартир, которые так и не были достроены.

Стоит отметить, что несколько дней назад пострадавшие написали жалобу президенту на решение суда об отмене ареста - они боятся, что Новиков может "осесть" за границей.

Между тем заявление А.Новикова прокомментировал известный уральский активист Леонид Волков. который в свое время также находился под следствием по обвинению в препятствовании работе журналистов. "А че, так можно было?", - написал оппозиционер на своей странице в Facebook, удивленный "широкими возможностями" подписки о невыезде.

Как пояснили "Уралинформбюро" эксперты в следственных органах, данная мера пресечения действительно может не запрещать выезд за границу - условия определяются в отношении конкретного подследственного. Что касается Новикова, уточнить этот вопрос в ГСУ ГУ МВД, которое расследует дело "Бухты Квинс", оперативно не удалось.

Ранее по теме:

Пайщики "Бухты Квинс" просят Путина вернуть Новикова под арест
Суд отпустил Новикова на свободу
Барская милость

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
кто-то этому удивился? Сегодня в 17:18

А что? Деньги уворованные у него есть, он сказал, что пайщики их не получат, крыша у него от наглости давно съехала, так что вполне нормальный для него поступок. А вот судью, который принял такое решение - освободить Новикова и его подельника от ареста, пусть даже и домашнего, надо привлечь к ответственности. На эти деньги Новиков вполне может нормально жить и в Арабских Эмиратах до конца своей подлой жизни.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus