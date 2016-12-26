Новиков улетел от следствия за границуСегодня в 14:49
- Текст
- Комментарии (1)
Отдыхать.
Обвиняемый в присвоении средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" Александр Новиков улетел за границу. По мнению шансонье, отдых в Арабских Эмиратах не противоречит данной им подписке о невыезде.
"Имею право. Подписка не ограничивает мое передвижение. Я только обязан сообщать о том, куда направляюсь. Следствие знает, где я и когда вернусь", - пояснил А.Новиков корреспонденту "Уралинформбюро".
В настоящее время в отношении певца расследуется уголовное дело. В конце декабря суд поместил его под домашний арест, который через несколько дней был заменен на подписку о невыезде.
По версии следствия, в 2010-2012 годах А.Новиков вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым вывели несколько десятков миллионов рублей со счетов ПЖСК "Бухта Квинс". В результате пайщики остались без денег и квартир, которые так и не были достроены.
Стоит отметить, что несколько дней назад пострадавшие написали жалобу президенту на решение суда об отмене ареста - они боятся, что Новиков может "осесть" за границей.
Между тем заявление А.Новикова прокомментировал известный уральский активист Леонид Волков. который в свое время также находился под следствием по обвинению в препятствовании работе журналистов. "А че, так можно было?", - написал оппозиционер на своей странице в Facebook, удивленный "широкими возможностями" подписки о невыезде.
Как пояснили "Уралинформбюро" эксперты в следственных органах, данная мера пресечения действительно может не запрещать выезд за границу - условия определяются в отношении конкретного подследственного. Что касается Новикова, уточнить этот вопрос в ГСУ ГУ МВД, которое расследует дело "Бухты Квинс", оперативно не удалось.
Ранее по теме:
Пайщики "Бухты Квинс" просят Путина вернуть Новикова под арест
Суд отпустил Новикова на свободу
Барская милость
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А что? Деньги уворованные у него есть, он сказал, что пайщики их не получат, крыша у него от наглости давно съехала, так что вполне нормальный для него поступок. А вот судью, который принял такое решение - освободить Новикова и его подельника от ареста, пусть даже и домашнего, надо привлечь к ответственности. На эти деньги Новиков вполне может нормально жить и в Арабских Эмиратах до конца своей подлой жизни.ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
09 января в 19:02
Пайщики "Бухты Квинс" просят Путина вернуть Новикова под арест
И грозят акцией протеста.26 декабря 2016 в 16:20
Губернатор отправил пайщиков "Бухты Квинс" к Новикову
Договариваться.20 декабря 2016 в 16:25
Следователи "сдали" Новикова пайщикам "Бухты Квинс"
Раскрыв новые данные.20 декабря 2016 в 14:37
Вызванный в ГСУ Новиков умчался за границу
Выступать на корпоративах.14 октября 2016 в 13:44
Певец Новиков просится на зону
По следам Обухова.05 сентября 2016 в 17:55
Барская милость
Новиков требует извинений.30 августа 2016 в 17:40
Пострадавшие пайщики "Бухты Квинс" боятся мести барда Новикова
На них сыплются оскорбления.25 августа 2016 в 18:52
Власти вторые сутки игнорируют голодовку в центре Екатеринбурга
На акцию стягиваются сочувствующие.24 августа 2016 в 16:50
Голодовка против Новикова расшевелила свердловскую прокуратуру
Дело сдвинут с мертвой точки.24 августа 2016 в 14:30
Новиков уедет от голодающих на зону
Перед выборами.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".