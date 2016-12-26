Отдыхать.

Обвиняемый в присвоении средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" Александр Новиков улетел за границу. По мнению шансонье, отдых в Арабских Эмиратах не противоречит данной им подписке о невыезде.

"Имею право. Подписка не ограничивает мое передвижение. Я только обязан сообщать о том, куда направляюсь. Следствие знает, где я и когда вернусь", - пояснил А.Новиков корреспонденту "Уралинформбюро".

В настоящее время в отношении певца расследуется уголовное дело. В конце декабря суд поместил его под домашний арест, который через несколько дней был заменен на подписку о невыезде.

По версии следствия, в 2010-2012 годах А.Новиков вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым вывели несколько десятков миллионов рублей со счетов ПЖСК "Бухта Квинс". В результате пайщики остались без денег и квартир, которые так и не были достроены.

Стоит отметить, что несколько дней назад пострадавшие написали жалобу президенту на решение суда об отмене ареста - они боятся, что Новиков может "осесть" за границей.

Между тем заявление А.Новикова прокомментировал известный уральский активист Леонид Волков. который в свое время также находился под следствием по обвинению в препятствовании работе журналистов. "А че, так можно было?", - написал оппозиционер на своей странице в Facebook, удивленный "широкими возможностями" подписки о невыезде.

Как пояснили "Уралинформбюро" эксперты в следственных органах, данная мера пресечения действительно может не запрещать выезд за границу - условия определяются в отношении конкретного подследственного. Что касается Новикова, уточнить этот вопрос в ГСУ ГУ МВД, которое расследует дело "Бухты Квинс", оперативно не удалось.

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