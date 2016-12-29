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Суд отпустил Новикова на свободу29 декабря 2016 в 13:54

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Залог не понадобился.

Свердловский облсуд 29 декабря освободил из под домашнего ареста барда Александра Новикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Залог для этого не потребовался, передает "Уралинформбюро".

Сегодня также будет рассмотрена апелляция на арест бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Оба проходят обвиняемыми по делу обманутых пайщиков екатеринбургского жилищного кооператива "Бухта Квинс", который был организован в 2010 году при участии Новикова. В проект было вложено 150 миллионов рублей 70 пайщиков, однако люди так и не получили жилье. В течение четырех лет они безуспешно пытались встретиться с шансонье. После многолетнего расследования было возбуждено уголовное дело. Сам Новиков утверждает, что никаких денег он не брал. Однако в распоряжении "Уралинформбюро" есть документы, которые подтверждают, что он расписывался за крупные суммы.

На прошлой неделе Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга посадил барда под домашний арест до 22 февраля 2017 года, а Шилиманова арестовал до 18 февраля 2017 года.

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