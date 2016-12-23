Ущерб от мошенничества в "Гринфлайте" возрос до 11 миллиардовСегодня в 15:08
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Расследование продлено.
Срок расследования по уголовному делу о мошенничестве в строительной компании "Гринфлайт" продлен до апреля 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
К следственным действиям привлечены сотрудники регионального УФСБ. К настоящему моменту сумма выявленного ущерба возросла до порядка 11 миллиардов рублей. Стоит напомнить, что по итогам проверки, проведенной прокуратурой летом 2016 года, была выявлена пропажа 6 миллиардов со счетов застройщика, на основании чего было возбуждено уголовное дело.
Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено бывшему гендиректору "Гринфлайта" Сергею Мануйлову. Иные фигуранты дела пока не определены.
Строительную компанию начало "лихорадить" при возведении ЖК "Академ Riverside" в центре Челябинска – сроки сдачи домов несколько раз переносились, весной 2016 года стройка была заморожена. После того как ситуация попала на карандаш правоохранителей, а в самом "Гринфлайте" сменилось руководство, возведение зданий возобновилось. Параллельно с этим застройщик был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.
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