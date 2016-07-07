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В России возбуждено первое уголовное дело о недоносительстве17 января в 11:28

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"Молчуну" грозит заключение.

В России возбуждено первое уголовное дело по статье о недоносительстве, которая появилась после принятия "пакета Яровой". Жителя Чечни Асхаба Хизриева подозревают в сокрытии планов знакомого уехать в Сирию и присоединиться в террористам.

По версии следствия, мужчина знал о намерениях Фарида Сафина, но умолчал об этом. Позже Сафин был задержан при попытке уехать в Сирию.

Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. По ст.205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) Хизриеву грозит лишение свободы на год.

Стоит напомнить, что "пакет Яровой" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. Кроме новой статьи в УК, появилась и обязанность провайдеров хранить данные пользователей от полугода до трех лет и предоставлять их по требованию правоохранителей. Владельцы же интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения, по требованию ФСБ должны сдавать ключи шифрования.

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