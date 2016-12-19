×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Виновникам взрыва на стройке "Ленты" в Екатеринбурге грозит 3 года тюрьмыСегодня в 11:06

  • Текст

Возбуждено уголовное дело.

По факту взрыва на стройплощадке торгового центра "Лента" в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Виновным грозит до 3 лет заключения по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент произошел утром 18 января 2017 года. На стройке по улице Машиностроителей во время сварочных работ взорвался газовый баллон. Двое рабочих получили серьезные травмы - одному из них ампутировали ногу.

Новости по теме:
Пострадавшему при взрыве в Екатеринбурге рабочему ампутируют ногу
В Екатеринбурге на стройке "Ленты" прогремел взрыв

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus