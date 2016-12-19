Виновникам взрыва на стройке "Ленты" в Екатеринбурге грозит 3 года тюрьмыСегодня в 11:06
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Возбуждено уголовное дело.
По факту взрыва на стройплощадке торгового центра "Лента" в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Виновным грозит до 3 лет заключения по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Инцидент произошел утром 18 января 2017 года. На стройке по улице Машиностроителей во время сварочных работ взорвался газовый баллон. Двое рабочих получили серьезные травмы - одному из них ампутировали ногу.
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