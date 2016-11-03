Ловил бы покемонов за решеткой.

27 января 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста Руслану Соколовскому, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, заседание будет закрытым.

Блогер Руслан Соколовский стал широко известен после нашумевшей истории с ловлей покемонов, видео которой он разместил на своем канале в YouTube. Запись сопровождается ядовитыми комментариями. В отношении 22-летнего юноши возбуждено уголовное дело по трем статьям - ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) и ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

В начале сентября 2016 года Соколовского арестовали, но спустя некоторое время перевели под домашний арест. В конце октября покемонофил вернулся в СИЗО, нарушив условия домашнего заключения.

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