Фигурантов дела о гибели 11 детей в Югре этапировали в Екатеринбург30 января в 14:53
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Их дело передано в столицу Урала.
В Екатеринбург этапировали двух фигурантов уголовного дела о гибели в ДТП 11 детей с тренером на югорской трассе. 30 января Ленинский райсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста водителям автобуса и грузовика Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову.
"Заседание начнется после четырех. Оба мужчины будут присутствовать лично. Судья - Александр Тараненко. Процесс будет проходить в закрытом режиме", - сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Страшное ДТП произошло 4 декабря 2016 года на выезде из Ханты-Мансийска. Детская сборная по акробатике возвращалась в Нефтеюганск после соревнований. Автобус, перевозивший юных спортсменов, задел встречный грузовик и улетел под другой тягач. Погибли 11 детей и их тренер, 17 человек госпитализировали.
Водителям автобуса и грузовика вменяют статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Изначально решение об их аресте принимал суд в Югре. Однако сейчас дело передали в 4-е следственное управление СКР в Екатеринбурге. Поэтому ходатайство о продлении ареста рассматривает суд, расположенный по месту дислокации следственного подразделения.
Следует отметить, что обвиняемыми по делу проходят также представитель компании-перевозчика (оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности), а также директор спортшколы "Сибиряк" (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
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