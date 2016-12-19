Их дело передано в столицу Урала.

В Екатеринбург этапировали двух фигурантов уголовного дела о гибели в ДТП 11 детей с тренером на югорской трассе. 30 января Ленинский райсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста водителям автобуса и грузовика Марату Зайнуллину и Раилю Саитханову.

"Заседание начнется после четырех. Оба мужчины будут присутствовать лично. Судья - Александр Тараненко. Процесс будет проходить в закрытом режиме", - сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Страшное ДТП произошло 4 декабря 2016 года на выезде из Ханты-Мансийска. Детская сборная по акробатике возвращалась в Нефтеюганск после соревнований. Автобус, перевозивший юных спортсменов, задел встречный грузовик и улетел под другой тягач. Погибли 11 детей и их тренер, 17 человек госпитализировали.

Водителям автобуса и грузовика вменяют статью "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Изначально решение об их аресте принимал суд в Югре. Однако сейчас дело передали в 4-е следственное управление СКР в Екатеринбурге. Поэтому ходатайство о продлении ареста рассматривает суд, расположенный по месту дислокации следственного подразделения.

Следует отметить, что обвиняемыми по делу проходят также представитель компании-перевозчика (оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности), а также директор спортшколы "Сибиряк" (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

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