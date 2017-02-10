Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет Сегодня в 19:14
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Вместо полиции.
Уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК "Бухта Квинс" передано в производство СУ СКР по Свердловской области. Материалы поступят туда на следующей неделе, сообщил источник "Уралинформбюро".
Ранее расследованием занималось главное следственное управление регионального ГУ МВД. Прокуратура инициировала передачу в связи с большим объемом процессуальных действий и общественным резонансом.
Кооператив "Бухта Квинс" в 2010 году организовали шансонье Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Им удалось привлечь 70 пайщиков, которые вложили в проект 150 миллионов рублей. В 2011 году работы на объекте встали – люди остались без денег и жилья. Долгое время уголовное дело о мошенничестве оставалось безфигурантным. В конце 2016 года Новиков и Шилиманов были признаны обвиняемыми.
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