Вместо полиции.

Уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК "Бухта Квинс" передано в производство СУ СКР по Свердловской области. Материалы поступят туда на следующей неделе, сообщил источник "Уралинформбюро".

Ранее расследованием занималось главное следственное управление регионального ГУ МВД. Прокуратура инициировала передачу в связи с большим объемом процессуальных действий и общественным резонансом.

Кооператив "Бухта Квинс" в 2010 году организовали шансонье Александр Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Им удалось привлечь 70 пайщиков, которые вложили в проект 150 миллионов рублей. В 2011 году работы на объекте встали – люди остались без денег и жилья. Долгое время уголовное дело о мошенничестве оставалось безфигурантным. В конце 2016 года Новиков и Шилиманов были признаны обвиняемыми.

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