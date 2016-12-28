Экс-милиционер "скостил" себе срок за убийство 6 человек на Среднем УралеСегодня в 11:40
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Благодаря сделке со следствием.
17 февраля 2017 года Верхнепышминский горсуд продлил срок ареста экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, который обвиняется в убийстве шести человек. Он останется в СИЗО до 6 июня 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Сегодня стало известно, что обвиняемый заключил досудебное соглашение, и его дело будет рассматриваться в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.). Таким образом, мужчина избежит пожизненного заключения. Следующее заседание состоится 2 марта 2017 года. Не исключено, что в этот день ему вынесут приговор.
По версии следствия, в 2003 и 2010 годах Байрамбеков по заказу застрелил двух предпринимателей в Екатеринбурге. А в 2014 году он заинтересовался оккультизмом и принес в жертву четырех бомжей под Среднеуральском. Он связывал мужчин, перерезал им горло, а затем закапывал трупы. "Обряд" он проводил ночью в лесу на специальных площадках для жертвоприношений.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия). Мужчину признали вменяемым по итогам трех экспертиз.
До совершения преступлений Байрамбеков год служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане.
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