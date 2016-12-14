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Главе Верх-Исетского района Екатеринбурга грозит 6 летСегодня в 07:51

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Бреденко подозревают в получении взятки.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за общее покровительство).

По информации следователей, днем 21 февраля 2017 года Бреденко получил взятку в 150 тысяч рублей за общее покровительство индивидуальному предпринимателю при исполнении муниципального контракта по санобслуживанию территории Верх-Исетского района. После этого оперативники УФСБ РФ по Свердловской области задержали чиновника на рабочем месте .

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, сейчас собираются доказательства совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.

Чиновнику грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

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