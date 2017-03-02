Защита Сандакова просит вернуть второе дело на доследованиеСегодня в 10:49
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Из-за нарушений.
1 марта 2017 года бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков закончил знакомиться с материалами уголовного дела о взятке. Его адвокаты заявили о многочисленных нарушениях и нестыковках. Сегодня утром защитник Сергей Колосовский отправил ходатайства о возвращении дела на доследование на имя прокурора области Александра Кондратьева, а также на имя заместителя Генпрокурора Юрия Пономарева.
"Из представленных следователем 21 тома уголовного дела и нескольких коробок вещественных доказательств защита не обнаружила ни одного доказательства вины Сандакова, за исключением несколько раз менявшихся показаний Игоря Калугина (директор ЧОП "Питон", по версии следствия, именно он дал взятку в 1,9 миллиона рублей экс-чиновнику - прим.ред.). Он заключил досудебное соглашение со следствием по уголовному делу о мошенничестве и избежал строгого наказания, а также получил гарантии не преследования по другим преступлениям", - рассказал "Уралинформбюро" С.Колосовский.
Адвокат утверждает, что в материалах дела есть доказательства, оправдывающие Сандакова и свидетельствующие о системной преступности Калугина (документы, квитанции, экспертизы, прослушка телефонных переговоров).
"Прослушка свидетельствует о том, что оплата за охрану производилась с момента покупки дома в ипотеку в декабре 2013 года до расторжения договора в конце 2014 года. И более того, из материалов дела видно, что договор был расторгнут как раз из-за повышения стоимости услуг, что полностью опровергает предъявленное обвинение", - подчеркнул С.Колосовский.
Кроме того, защитник утверждает, что в деле есть информация о совершении Калугиным трех тяжких и особо тяжких преступлений, расследование по которым не проводилось.
С.Колосовский также заявил, что следователи и чекисты скрыли данные прослушки разговоров Сандакова с тогдашним губернатором Михаилом Юревичем, которые доказывали невиновность его подзащитного. "Налицо преступный сговор с целью фальсификации доказательств по уголовному делу. Также следователем отказано в предоставлении всех имеющихся прослушек Сандакова и Калугина за этот период. Отсутствие доказательств следствие попыталось компенсировать заведомо непрофессиональными экспертизами. В частности, товарно-материальная экспертиза, которую следствие считает основной, проведена с арифметическими ошибками, с нарушением существующих методик и процедур", - сказал адвокат.
По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков обеспечил ЧОП "Питон" госконтракт на охрану Юревича. Взамен чоповцы выставили охрану вокруг дома чиновника и установили там систему видеонаблюдения. Изначально сообщалось, что стоимость услуг составила 1,3 миллиона рублей, однако в окончательном обвинении сумма увеличилась до 1,9 миллиона.
Следует отметить, что в настоящее время Советский райсуд рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова по обвинению в мошенничестве и незаконном доступе к информации. По мнению адвокатов, это дело было возбуждено по инициативе бывшего начальника южноуральского УФСБ Игоря Ахримеева, который испытывает личную неприязнь к Сандакову, и руководителя Четвертого СУ ГСУ СКР Руслана Ибиева, который планировал с помощью арестованного Сандакова сфабриковать доказательства преступлений экс-сенатора Константина Цыбко.
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