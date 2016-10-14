Суд оставил Сандакова дома27 февраля в 12:53
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И разрешил ему говорить по телефону.
Центральный райсуд Челябинска продлил срок содержания под домашним арестом бывшему вице-губернатору Южного Урала Николаю Сандакову. Экс-чиновник останется в четырех стенах до 30 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Вместе с тем судья пошел на уступки - Сандакову разрешили раз в неделю посещать мать в селе Непряхино (находиться с ней не более часа), а также разговаривать по телефону с близкими родственниками.
Бывший вице-губернатор находится под домашним арестом почти год. Его обвиняют в получении взятки от директора ЧОП "Питон" Игоря Калугина.
До этого - с марта 2015 по март 2016 года - Сандаков находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. Он вышел под 10-миллионный залог, а спустя неделю его посадили под домашний арест по новому обвинению.
В настоящее время по первому уголовному делу идет суд. Параллельно бывший вице-губернатор знакомится с материалами по второму делу.
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