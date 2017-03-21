×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Юревичу предъявили обвинение в получении взятки в 26 миллионов рублейСегодня в 08:10

  • Текст

От Виталия Тесленко.

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявили обвинение в получении взятки и подстрекательстве к клевете.

Как сообщили "Уралинформбюро" СК России, Юревич систематически получал взятки от тогдашнего министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Их общая сумма потянула на 26 миллионов рублей. В 2014 году Тесленко был приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взяток взамен на покровительство при поставках медоборудования в регион.

Кроме того, по версии следствия, Юревич совершил подстрекательство Олега Грачева, занимавшего пост первого замгубернатора Южного Урала, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского облсуда.

Порочащая информация была озвучена на Первом канале в декабре 2012 года, в ноябре 2013 года она была опровергнута на основании вступившего в законную силу решения Останкинского райсуда Москвы.

Следует отметить, что 17 и 20 марта Юревич не явился на допросы к следователю, письменно сообщив, что находится в Израиле. По месту его регистрации направлена третья повестка. В случае ее игнорирования и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.

Между тем ранее адвокат экс-губернатора Игорь Трунов рассказал "Уралинформбюро", что Юревич не намерен скрываться от следствия.

Михаил Юревич занимал пост главы Челябинской области с 2010 года. 15 января 2014 года Владимир Путин досрочно отправил его в отставку. После сложения губернаторских полномочий получил мандат депутата Госдумы. Пытался избраться в новый созыв нижней палаты парламента РФ в сентябре 2016 года, но потерпел поражение - политика в числе кандидатов от "Российской партии пенсионеров за справедливость" не допустил до выборов Центризбирком.

Семья Юревича владеет компанией "Макфа", крупнейшим производителем макаронных изделий в России.

Новости по теме:
Юревич готов предстать перед следствием
Юревича "придавил" коррупционный багаж ближнего окружения
Против экс-губернатора Южного Урала Юревича завели дело о взятке

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×