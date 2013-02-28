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Юревич опроверг обвинения СКРСегодня в 12:03

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В коррупции и подстрекательстве к клевете.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не признает свою вину по обеим предъявленным ему уголовным статьям – в получении взятки и подстрекательстве к клевете. Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель политика Юлия Бобылева.

Постановление о предъявлении Юревичу обвинений было обнародовано вечером 20 марта. По версии следствия, он, будучи главой Южного Урала, неоднократно получал взятки (в общей сложности на 26 миллионов рублей) от тогдашнего министра здравоохранения Виталия Тесленко. Кроме того, полагают сыщики, Юревич подстрекал первого вице-губернатора Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского облсуда.

В пресс-службе СКР уточняют, экс-губернатор уже дважды не явился на допрос, аргументировав это тем, что находится в Израиле. Игнорирование третьей повестки станет поводом для объявления Юревича в розыск.

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