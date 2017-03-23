Адвокаты назвали обвинения надуманными.

Дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича является политически ангажированным. С таким заявлением 23 марта выступил адвокат политика Игорь Трунов, передает "Уралинформбюро".

По словам юриста, попытки привлечь его подзащитного к уголовной ответственности начались еще в то время, когда Юревич был на губернаторском посту, однако развития ситуация не получила.

Сейчас, по словам Трунова, "вокруг Юревича создано выжженное поле" - так или иначе к ответственности привлекают 14 человек из окружения бывшего главы Южного Урала. Причем обвинения в основном надуманные и на высоком уровне обжалования разваливаются, а по многим истекли сроки давности, утверждает адвокат.

Защитники политика также заявляют, что в момент губернаторства Юревич был на прослушке – в силу его тогдашнего положения на это требовались спецсанкции. Теперь записанные разговоры приглашенными лингвистами интерпретируются "странным образом" в пользу версии следствия, посетовал Трунов.

"Юревич - это редкий тип политика, который похож на Трампа. Ему нет смысла идти в политику, чтобы воровать. Он успешный бизнесмен, те финансовые активы, которые у него есть, позволяют ему спокойно заниматься политикой", - добавил юрист.

Уголовное дело в отношении Михаила Юревича было возбуждено в середине марта. Он обвиняется в получении взятки в размере 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете. Сам политик сейчас находится в Израиле.



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