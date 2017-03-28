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Сандаков вышел на свободуСегодня в 10:43

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И собрался в кино.

28 марта 2017 года бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков вышел из-под домашнего ареста. Срок меры пресечения истек в полночь, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня с 00.00 часов перестает действовать мера пресечения в виде домашнего ареста (мера избрана до 28 марта 2017 года). Надеемся, что обойдется без новых провокаций", - написал на своей странице в Facebook адвокат Сергей Колосовский.

По словам сына экс-чиновника с его отца уже сняли браслет. "Мы все надеемся, что у "товарищей" хватит честности и мужества не делать больше глупостей. Завтра в Центральном суде будут рассматривать ходатайство прокурора о мере пресечения. Пойдем сегодня всей семьей в кино", - поделился планами юноша.

Николай Сандаков находился под домашним арестом ровно год. Его обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в 2013-2014 годах он обеспечил ЧОП "Питон" госконтракт на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Взамен чоповцы организовали охрану дома Сандакова. Стоимость услуг оценивается в 1,96 миллиона рублей.

Кроме того, сейчас Советский райсуд рассматривает дело о мошенничестве. Бывшего вице-губернатора обвиняют в получении 1,5 миллиона рублей от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова за помощь в карьерном росте.

Следует отметить, что дело о взятке изначально поступило в Центральный суд. Однако вскоре по ходатайству следствия материалы были переданы в Советский суд, где рассматривается первое дело. Предварительные слушания назначены на 29 марта 2017 года.

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