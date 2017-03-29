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В дом экс-губернатора Юревича нагрянули с обыскамиСегодня в 11:16

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Пока политик в Израиле.

В доме бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича в поселке Тарасовка прошли обыски. Об этом "Уралинформбюро" сообщила пресс-секретарь политика Юлия Бобылева.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного в отношении Юревича уголовного дела о взятках на общую сумму 26 миллионов рублей. По версии следствия, он получал крупные суммы в период своего губернаторства (2010-2014 годы) от тогдашнего министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко.

"Там все без эксцессов, в рабочем порядке. В рамках любого уголовного дела обыски всегда проходят. Работают наши адвокаты, работают силовики. Все идет в правовых рамках", - пояснила собеседница агентства.

Помимо коррупционного дела, бывший глава региона обвиняется в подстрекательстве на тот момент первого вице-губернатора Олега Грачева к клевете относительно деятельности председателя Челябинского облсуда.

Адвокаты Михаила Юревича называют его уголовное преследование политически ангажированным. Сам экс-чиновник в настоящее время находится в Израиле.

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