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Суд отпустил Сандакова на волюСегодня в 09:24

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Ему не стали продлевать домашний арест.

29 марта 2017 года Центральный райсуд Челябинска не стал продлевать домашний арест бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову, обвиняемому в получении взятки.

"Суд не стал изолировать меня от общества. Огромное спасибо всем за поддержку. Впереди еще очень много судебных заседаний, но психологически это очень важная победа", - написал на своей странице в Facebook Николай Сандаков (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ограничительные меры с бывшего вице-губернатора были сняты в полночь 28 марта. Судебное заседание по мере пресечения было назначено лишь на следующий день, сажать подсудимого под замок не стали.

Сандаков находился под домашним арестом год. По версии следствия, в 2013-2014 годах он получил взятку в виде услуг от директора ЧОП "Питон" Игоря Калугина. Чоповцы взяли под охрану дом чиновника взамен на госконтракт по охране тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Стоимость услуг оценивается в 1,96 миллиона рублей.

Помимо это, в Советском райсуде рассматривается еще дело против Сандакова - о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

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