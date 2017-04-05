Двое из пятерых.

Адвокаты осужденных экс-полицейских ОМВД Заречного - Александра Дубровина и Андрея Махаева - обжаловали приговор. Апелляции поступили в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

Кроме того, апелляционное представление подал прокурор, который настаивает на более жестком наказании.

Как ранее сообщалось, в 2014 году пятеро экс-силовиков, среди которых бывший начальник отдела полиции Заречного Александр Дубровин и экс-глава угрозыска Андрей Махов, выбивали из троих задержанных признание в убийстве. В итоге один из потерпевших взял вину на себя, хотя был непричастен к преступлению. Другого подозреваемого после допроса с пристрастием госпитализировали (он получил разрыв селезенки).

27 марта 2017 года был оглашен приговор. Дубровин получил 4 года колонии общего режима, Махаев - 4,5 года. Еще трое экс-полицейских получили от 3 до 6 лет лишения свободы.

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