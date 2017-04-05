Экс-главу Удмуртии арестовали до 4 июняСегодня в 08:03
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Чтобы не сбежал в Испанию.
4 апреля 2017 года бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого по делу о крупном взяточничестве, арестовали на 2 месяца - до 4 июня. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передает "Уралинформбюро".
Адвокат Соловьева настаивал на домашнем аресте, однако его просьба была отклонена. Судья Артур Карпов пояснил, что обвиняемый может воспользоваться связями с правоохранителями, оказав давление на ход расследования. Кроме того, Соловьев мог скрыться в Испании, где у его семьи есть недвижимость.
Соловьева задержали по подозрению в получении взяток при возведении мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки. По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от представителей строительной компании 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.
Следователи полагают, что за деньги Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Президент РФ Владимир Путин уволил Соловьева с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
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