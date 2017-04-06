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В Зауралье арестовали предполагаемого убийцу семьи из 3 человекСегодня в 15:40

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На 2 месяца.

Обвиняемый в убийстве семьи из трех человек в Петухово арестован на 2 месяца - до 3 июня 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель Петуховского райсуда Сергей Шанаурин.

Тела мужчины, его супруги и тещи нашли утром 3 апреля 2017 года в частном доме. По неофициальным данным, это семья пенсионера МВД.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По горячим следам задержали подозреваемого - 39-летнего жителя Тюменской области. Он был знаком со своими жертвами и бывал у них в доме.

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