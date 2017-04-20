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Екатеринбуржца подозревают в покушении на убийство 4-летнего сынаСегодня в 12:51

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Отец избил ребенка на глазах прохожих.

Следователи возбудили уголовное дело против 39-летнего екатеринбуржца, который избил 4-летнего сына на глазах у прохожих. Он подозревается в покушении на убийство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 18 апреля 2017 года на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров. Пьяный мужчина несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Истязателя скрутили прохожие.

Мальчика с отцом доставили в больницу. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму.

Мужчину задержали 19 апреля по месту жительства. Сейчас решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

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Екатеринбуржец избил 4-летнего сына на глазах прохожих

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