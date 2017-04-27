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Центральный райсуд Челябинска арестовал 46-летнего Сергея Косарева, обвиняемого в убийстве посетителя алкомаркета "Красное и Белое" на улице Петра Столыпина. Его отправили в СИЗО до 24 июня 2017 года, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Инцидент произошел вечером 20 апреля. Между двумя покупателями вспыхнула ссора, и один из них пырнул ножом другого. С места происшествия агрессор скрылся. Спустя несколько дней его задержали.



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