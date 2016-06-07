На Среднем Урале предъявлено обвинение владельцу собаки-убийцы Сегодня в 13:04
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Суд отказал в его аресте.
8 февраля 2017 года следователи предъявили обвинение 54-летнему Эдуарду Канифину - владельцу собаки, которая загрызла 7-летнюю девочку в деревне Пальмино (Таборинский район).
"Обвинение предъявлено по ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В связи с тем, что суд не удовлетворил ходатайство об аресте, мужчину отпустили под подписку о невыезде", - сообщил "Уралинформбюро" старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга.
Что касается 42-летнего Александра Фомина - владельца второй собаки, напавшей на девочку, вопрос еще решается. Предъявить ему обвинение следователи смогут по итогам экспертизы, результаты которой ожидаются в ближайшие дни.
Трагедия произошла 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, загрызли ребенка. Животных умертвили.
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