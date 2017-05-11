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Экс-санитарку интерната на Ляпустина будут судить за обожженного воспитанника10 мая в 18:12

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У мальчика ожоги 20% тела.

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшей санитарки скандально известного дома-интерната на Ляпустина. 32-летнюю женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда 11-летнему воспитаннику, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

ЧП произошло утром 19 января 2017 года. Обвиняемая вымыла ребенка, одела его и ушла на другие процедуры. Спустя некоторое время воспитатель интерната заметила ожоги на теле мальчика. Ребенка госпитализировали.

У пострадавшего диагностировали ожоги 2 степени 20% тела. Мальчик находился в больнице почти месяц - до 15 февраля.

Следует напомнить, что интернат на Ляпустина получил дурную славу после ряда ЧП. В 2014 году санитара учреждения обвинили в истязании детей, еще одна сотрудница уже осуждена за аналогичное деяние. В конце 2015 года 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. А в январе 2016 года во время купания по недосмотру персонала утонула 8-летняя девочка. В марте 2017 года санитарке назначили 1 год ограничения свободы.

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