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Приговор предполагаемому убийце 4 человек в Монетном вынесут 23 маяСегодня в 12:12

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Ему грозит пожизненное заключение.

23 мая 2017 года Свердловский облсуд вынесет приговор по делу об убийстве четырех человек в поселке Монетный. Начало заседания в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Обвиняемым по делу проходит 46-летний житель Березовского Юргис Багауыв. По данным следствия, вечером 25 декабря 2016 года он зарубил четверых спящих собутыльников - двух мужчин и двух женщин. Трупы обвиняемый сбросил в подпол и поджег дом.

Убитых обнаружили спустя 4 дня. Злоумышленника поймали через неделю. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за убийство. Ему грозит пожизненное заключение.

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