За убийства в Нейво-Шайтанском.

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о массовых убийствах в Нейво-Шайтанском, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Светлана Степанько получила 13,5 лет колонии общего режима. Илья Муравьев - 19 лет 1 месяц ИК строгого режима, а Вячеслав Неглец - 16 лет 1 месяц. Наталье Глаголевой назначили 2 года исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

По данным следствия, Степанько (по прозвищу Тропиканка) задолжала крупную сумму денег Глаголевой - владелице мехового магазина в Алапаевске. Чтобы расплатиться, Тропиканка нашла трех неблагополучных граждан и убедила их оформить кредиты на шубы. При этом меха они не получили.

Банковская служба безопасности заподозрила признаки мошенничества. Степанько решила себя обезопасить и, вместе с сожителем и зятем, убила потерпевших. Два убийства были инсценированы как несчастный случай, а третье - как разбойное нападение. Банду задержали в феврале прошлого года.

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