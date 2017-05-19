Дело обвиняемого в покушении на Тимониченко рассмотрят трое судейСегодня в 09:28
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Первое заседание состоится 5 июня.
5 июня 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга состоится первое заседание по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Олега Дудко, обвиняемого в покушении на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко. Дело будут рассматривать сразу трое судей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Накануне Дудко продлили арест на полгода - до 23 октября.
Покушение на Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года в доме на Родонитовой. По данным следствия, Дудко зашел в подъезд, надев на ботинки капроновые носки. Он дождался, когда его бывший начальник выйдет из квартиры, и выстрелил ему в голову. После этого обвиняемый скрылся со своим водителем Игорем Казаовым. Тимониченко выжил благодаря экстренной операции.
Во время расследования выяснилось, что в 2015 году сообщники спалили Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине-исполнительному директору одного из уральских предприятий, у которой возник конфликт с сожительницей Дудко. На место преступления обвиняемого привез Казаков.
Дудко вменяют покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, кражу и хищение паспорта.
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