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Обвиняемого в покушении на Тимониченко начнут судить 18 маяСегодня в 09:34

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Ему вменяют 6 статей.

18 мая 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга пройдут предварительные слушания по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олега Дудко, обвиняемого в покушении на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко. Начало заседания в 12.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Преступление было совершено утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой, дождался, когда из квартиры выйдет его бывший начальник и выстрелил ему в голову. Затем он забрал все ценные вещи и скрылся со своим водителем Игорем Казаковым (его дело уже рассматривает Чкаловский райсуд). Генерал-майора удалось спасти благодаря экстренной операции.

В ходе расследования выяснилось, что это не первое преступление сообщников. В апреле 2015 года они подожгли Toyota Land Cruiser 200, который принадлежал женщине-исполнительному директору одного из уральских предприятий, у которой возник конфликт с сообщницей Дудко. На место преступления обвиняемого привез Казаков.

Дудко обвиняют по шести статьям УК РФ - в покушении на убийство по найму, незаконном обороте оружия, краже, похищении паспорта, незаконном обороте взрывных устройств, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

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