×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Обвиняемый в покушении на Тимониченко предстанет перед судомСегодня в 11:31

  • Текст

Ему вменяют 6 статей.

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олега Дудко, обвиняемого в покушении на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Покушение было совершено утром 19 февраля 2017 года. Дудко надел капроновые носки поверх обуви, зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил в голову своему бывшему начальнику Тимониченко. Забрав у него ценные вещи, он скрылся со своим водителем Игорем Казаковым (его дело уже рассматривается в суде - прим.ред.). Раненого генерал-майора удалось спасти благодаря экстренной операции.

В ходе расследования было установлено, что это не единственное преступление сообщников. В апреле 2015 года они подожгли припаркованный на улице 8 Марта Toyota Land Cruiser 200. Дорогая иномарка принадлежала женщине - исполнительному директору одного из уральский предприятий.

Дудко вменяют шесть статей УК РФ - покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия, кража, похищение паспорта, незаконный оборот взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Новости по теме:
Перед судом предстанет фигурант дела о покушении на Тимониченко
Обвиняемому в покушении на генерала Тимониченко продлили арест

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга»

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×