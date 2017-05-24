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Манчестерским террористом оказался 22-летний уроженец ЛивииСегодня в 09:53

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Салман Абеди.

Британская полиция назвала имя предполагаемого террориста-смертника, устроившего взрыв в Манчестере. Им оказался 22-летний Салман Абеди.

По данным СМИ, семья Абеди приехала в Великобританию из Ливии. Больше о молодом человеке ничего не сообщается. Сейчас правоохранители устанавливают, были ли у него сообщники, передает "Уралинформбюро".

Взрыв на "Манчестер-Арене" прогремел поздно вечером 22 мая 2017 года сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, пострадали 59.

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