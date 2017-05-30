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Юревича обвинили в хранении огнестрельного оружияСегодня в 14:18

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Пистолет был изъят в ходе обысков.

Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлено очередное обвинение - за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Речь идет о незарегистрированном пистолете 18 века, который был изъят следователями в ходе обысков в коттедже Юревича в элитном поселке Тарасовка еще 29 марта. Как пояснила "Уралинформбюро" помощник опального политика Юлия Бобылева, несмотря на то, что оружие старинное, оно по-прежнему пригодно для стрельбы.

"А еще у Михаила Валерьевича [Юревича] дома стоял станковый пулемет "Максим", который ему подарили, когда он был еще главой города. Давайте еще этот пулемет вытащим наружу. Уровень бреда уже начинает зашкаливать", - отметила Бобылева.

Изначально против Юревича было возбуждено дело о получении взято на 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко и подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского областного суда Федора Вяткина. 24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне.

Помимо хранения оружия, есть и еще один новый эпизод в деле экс-политика - по версии следствия, Юревич получил через директора филиала ОАО "Макфа" Андрея Чуркина 3,4 миллиарда рублей за покровительство над бизнесом. Последний задержан как посредник при передаче взятки.

Ранее по теме:
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