В Екатеринбурге судят обвиняемого в покушении на ТимониченкоСегодня в 13:46
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Ему вменяют 5 статей.
5 июня 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга стартует первое заседание по делу 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Олега Дудко. Он обвиняется в покушении на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко, передает "Уралинформбюро".
На сегодняшнем заседании будет присутствовать пострадавший генерал. Он не стал давать журналистам комментариев до начала процесса.
По данным следствия, утром 19 февраля 2016 года Дудко вошел в подъезд дома на Родонитовой. Когда Тимониченко вышел из квартиры, обвиняемый выстрелил ему в голову, забрал документы и скрылся со своим водителем Игорем Казаковым. Генерала спасла экстренная операция.
В ходе расследования дела выяснилось, что в 2015 году Дудко спалил Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине-исполнительному директору одного из уральских предприятий (у нее возник конфликт с сожительницей обвиняемого). На место его привез Казаков.
Дудко вменяют покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, кражу и хищение паспорта.
Следует отметить, что ранее Чкаловский суд приговорил Казакова к 4,5 годам колонии строгого режима за пособничество.
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