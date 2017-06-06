В конце июня.

28 июня 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляции на приговор экс-полицейским ОМВД Заречного, которые в марте были признаны виновными в пытках. Заседание начнется в 10.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В 2014 году пятеро бывших силовиков задержали троих мужчин по подозрению в убийстве и учинили допрос "с пристрастием". Один из потерпевших взял вину на себя, хотя не имел никакого отношения к преступлению. Другого подозреваемого госпитализировали с разрывом селезенки.

Приговор был оглашен 27 марта 2017 года. Экс-начальник отдела полиции Заречного Александр Дубровин получил 4 года колонии общего режима, экс-глава уголовного розыска Андрей Махаев - 4,5 года. Еще троим бывшим полицейским дали от 3 до 6 лет лишения свободы. Приговор обжаловали адвокаты осужденных в начале апреля.

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