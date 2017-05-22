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Адвокаты Соколовского обжаловали приговорСегодня в 12:57

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Верх-Исетского суда.

22 мая 2017 года адвокаты екатеринбургского покемонофила Руслана Соколовского обжаловали приговор Верх-Исетского суда, который в мае назначил молодому человеку 3,5 года условно. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Летом 2016 года Соколовский разместил на своем канале в YouTube ролик ловли покемонов в Храме-на-Крови, снабдив его язвительными комментариями. В видеофайле усмотрели признаки экстремизма. В ходе расследования выяснилось, что за 3 года блогер выставил 9 провокационных роликов. Также у него в квартире была найдена спецавторучка.

11 мая 2017 года Соколовского признали виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств.

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